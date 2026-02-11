Topband cumple 30 años: de fabricante local de controladores a socio mundial de soluciones inteligentes

SHENZHEN, China, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Shenzhen Topband Co., Ltd. (Código bursátil: 002139.SZ) celebra su 30.º aniversario, lo que refleja tres décadas de evolución que plasman la amplia transformación de la industria manufacturera china, desde el desarrollo de capacidades nacionales hasta la colaboración mundial en materia de innovación y operaciones sostenibles.

De la innovación local a la integración mundial

Fundada en la década de 1990, Topband desarrolló de forma independiente tecnologías de controladores centrales, que comenzaron con controladores de aire acondicionado y se expandieron a otras categorías de electrodomésticos hasta obtener reconocimiento internacional.

Esta base permitió a Topband desarrollar su plataforma tecnológica integrada "Four Electrics and One Network" (Cuatro sistemas eléctricos y una red), que abarca sistemas de control, motores, baterías, fuentes de alimentación y conectividad de IoT. A medida que el mercado mundial de control inteligente evolucionó y las necesidades de los clientes se volvieron más complejas, esta capacidad integrada posicionó a Topband para expandirse más allá de los electrodomésticos hacia las herramientas eléctricas, los controles industriales, los sistemas de energía digital y la robótica. Hoy en día, la empresa presta servicio a marcas líderes en todo el mundo, incluidas empresas de herramientas eléctricas de primer nivel y varias marcas de electrodomésticos que figuran entre las 100 principales, lo que refleja su evolución desde proveedor de componentes especializados hasta socio de soluciones integrales.

Excelencia operativa al servicio del éxito de los clientes

Mediante la implementación de los marcos de cadena de suministro integrada (ISC) y desarrollo de productos integrados (IPD), Topband creó una organización centrada en el cliente y diseñada para una colaboración eficaz desde el concepto inicial hasta la producción en masa. Este sistema operativo integrado permite ofrecer soluciones verdaderamente integrales, desde la investigación y el desarrollo (I+D) hasta la ingeniería, pasando por la fabricación y la entrega, lo que permite a los clientes consolidar las relaciones con los proveedores, reducir la complejidad del desarrollo y acelerar el tiempo de comercialización.

Hasta la fecha, Topband ha proporcionado 1.800 millones de soluciones inteligentes en todo el mundo. Desde su salida a bolsa en 2007, la empresa ha multiplicado por más de 20 sus ingresos, lo que demuestra su resiliencia operativa y su capacidad para adaptarse a las demandas del mercado.

Fabricación localizada para mercados mundiales

Las capacidades tecnológicas de Topband están respaldadas por una red de fabricación mundial diversificada, diseñada para satisfacer los requisitos cambiantes de la cadena de suministro. Mientras que las instalaciones en China ofrecen una producción consolidada y rentable, las operaciones en India, Vietnam, Rumanía y México proporcionan un suministro localizado con una calidad y capacidad de respuesta constantes en Asia, Europa y América.

"Nuestro objetivo se extiende más allá de la fabricación a nivel mundial y consiste en crear valor genuino en cada mercado en el que prestamos servicio", afirmó el Sr. Wu, presidente y director ejecutivo. "Esto implica ofrecer no solo productos, sino también una colaboración receptiva, con entregas rápidas y localizadas, y un soporte flexible que se adapte a las necesidades regionales y a los plazos de lanzamiento".

Para 2025, se prevé que la producción de Topband fuera de China supere el 20 % de la producción total, lo que refleja el compromiso estratégico de la empresa con la fabricación distribuida. En la actualidad, los clientes internacionales representan el 70 % de la base de clientes, lo que destaca la profunda integración en las redes de suministro mundiales.

Operaciones sostenibles como compromiso a largo plazo

Desde 2022, las instalaciones chinas de Topband han incorporado sistemas solares fotovoltaicos en el lugar que generan energía limpia para las operaciones de producción. En 2024, la empresa obtuvo la certificación EcoVadis Gold, lo que la situó entre el 5 % de las empresas mejor valoradas a nivel mundial, lo que valida su desempeño en materia de sostenibilidad en lo que respecta al impacto medioambiental, las prácticas laborales, la ética y las compras sostenibles.

Más allá de la gestión medioambiental, Topband mantiene una inversión sustancial en innovación. El equipo de I+D de la empresa, compuesto por unos 2.000 profesionales, cuenta con el respaldo de una inversión anual constante de aproximadamente el 8 % de los ingresos, un compromiso que se mantiene incluso en momentos de volatilidad del mercado.

Posicionados para el siguiente capítulo

"Desde un equipo de 20 personas hasta casi 10.000 empleados en todo el mundo, los 30 años de trayectoria de Topband reflejan la evolución de la propia industria manufacturera china, desde el aprendizaje y la adaptación hasta la innovación y la colaboración mundial", afirmó el Sr. Wu, presidente y director ejecutivo. "De cara al futuro, seguimos comprometidos con ofrecer calidad, sostenibilidad y una colaboración receptiva que genere valor duradero para los clientes y las partes interesadas en todo el mundo".

A medida que la inteligencia artificial transforma la industria manufacturera, Topband se expande de manera activa hacia la infraestructura energética basada en IA, la inteligencia incorporada, la automatización industrial y el hardware inteligente, con el fin de convertir la tecnología avanzada en soluciones prácticas.

Acerca de Topband

Topband (código bursátil: 002139.SZ) es un proveedor mundial de soluciones de control inteligente y componentes integrados, que presta servicio a marcas líderes en electrodomésticos, herramientas eléctricas, controles industriales, energía digital y robótica. Con instalaciones de I+D y fabricación en China, India, Vietnam, Rumania y México, Topband ofrece soluciones localizadas y sostenibles a clientes de todo el mundo. Para más información, visite https://www.topband.com/en.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889760/Topband_Building.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2443664/TOPBAND_Logo.jpg

FUENTE TOPBAND