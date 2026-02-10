Topband fête ses 30 ans : Du fabricant local de contrôleurs à partenaire mondial de solutions intelligentes

SHENZHEN, Chine, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- Shenzhen Topband Co, Ltd. (code boursier : 002139.SZ) célèbre son 30e anniversaire, reflétant trois décennies d'évolution à l'image de la transformation plus large de l'industrie manufacturière chinoise – du renforcement des capacités nationales au partenariat mondial en matière d'innovation et aux opérations durables.

De l'innovation locale à l'intégration mondiale

Topband Building

Fondée dans les années 1990, la société Topband a développé de manière indépendante des technologies de base pour les contrôleurs, en commençant par les contrôleurs de climatisation et en s'étendant à d'autres catégories d'appareils, ce qui lui a valu une reconnaissance internationale.

Cette fondation a permis à Topband de développer sa plateforme technologique intégrée « Four Electrics and One Network » – englobant les systèmes de contrôle, les moteurs, les batteries, les blocs d'alimentation et la connectivité IoT. Au fur et à mesure que le marché mondial des commandes intelligentes évoluait et que les exigences des clients devenaient plus complexes, cette capacité intégrée a permis à Topband de se développer au-delà des appareils électroménagers, vers les outils électriques, les commandes industrielles, les systèmes d'énergie numérique et la robotique. Aujourd'hui, l'entreprise dessert des marques de premier plan dans le monde entier, notamment des sociétés d'outillage électrique de premier rang et plusieurs marques d'électroménager figurant dans le Top 100, ce qui témoigne de son évolution de fournisseur de composants spécialisés à partenaire de solutions globales.

L'excellence opérationnelle au service de la réussite des clients

Grâce à la mise en œuvre des cadres ISC (chaîne d'approvisionnement intégrée) et IPD (développement intégré des produits), Topband a mis en place une organisation centrée sur le client, conçue pour une collaboration efficace, du concept initial à la production de masse. Ce système opérationnel intégré permet de mettre en place de véritables solutions de bout en bout – de la R&D et de l'ingénierie à la fabrication et à la livraison – permettant aux clients de consolider leurs relations avec les fournisseurs, de réduire la complexité du développement et d'accélérer les délais de mise sur le marché.

À ce jour, Topband a fourni 1,8 milliard de solutions intelligentes dans le monde entier. Depuis son introduction en bourse en 2007, l'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par plus de 20, démontrant ainsi sa résilience opérationnelle et sa capacité à adapter ses capacités aux exigences du marché.

Fabrication localisée pour les marchés mondiaux

Les capacités technologiques de Topband sont soutenues par un réseau de fabrication mondial diversifié, conçu pour répondre aux exigences changeantes de la chaîne d'approvisionnement. Alors que les sites en Chine assurent une production établie et rentable, les opérations en Inde, au Vietnam, en Roumanie et au Mexique offrent un approvisionnement local avec une qualité et une réactivité constantes à travers l'Asie, l'Europe et les Amériques.

« Notre objectif va au-delà de la production mondiale et consiste à créer une véritable valeur ajoutée sur chaque marché que nous desservons », a déclaré M. Wu, Président du CA et président-directeur général. « Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de fournir des produits, mais aussi de mettre en place un partenariat réactif - en fournissant une livraison rapide et localisée et un soutien flexible qui s'adapte aux besoins régionaux et aux calendriers de lancement. »

D'ici à 2025, la production de Topband en dehors de la Chine devrait dépasser 20 % de la production totale, ce qui témoigne de l'engagement stratégique de l'entreprise en faveur de la fabrication décentralisée. Actuellement, les clients internationaux représentent 70 % de la clientèle, ce qui témoigne d'une intégration profonde dans les réseaux d'approvisionnement mondiaux.

Les opérations durables, un engagement à long terme

Depuis 2022, les établissements chinois de Topband ont déployé des systèmes solaires photovoltaïques sur site générant de l'énergie propre pour les opérations de production. En 2024, l'entreprise a obtenu la certification EcoVadis Gold, ce qui la place dans les 5 % d'entreprises évaluées les plus performantes au niveau mondial, validant ainsi ses performances en matière de développement durable dans les domaines de l'impact environnemental, des pratiques de travail, de l'éthique et de l'approvisionnement durable.

Au-delà de la gestion de l'environnement, Topband maintient un investissement substantiel dans l'innovation. L'équipe de R&D de l'entreprise, qui compte environ 2 000 professionnels, est soutenue par un investissement annuel constant d'environ 8 % du chiffre d'affaires – un engagement maintenu même en période de volatilité du marché.

Positionnés pour le prochain chapitre

« D'une équipe de 20 personnes à près de 10 000 employés dans le monde entier, le parcours de Topband en 30 ans reflète l'évolution de l'industrie manufacturière chinoise elle-même – de l'apprentissage et de l'adaptation à l'innovation et au partenariat mondial », a déclaré M. Wu, Président du CA et président-directeur général. « Pour l'avenir, nous restons déterminés à assurer la qualité, la durabilité et la collaboration réactive qui créent une valeur durable pour les clients et les parties prenantes dans le monde entier. »

Alors que l'intelligence artificielle remodèle la fabrication, Topband se développe activement dans l'infrastructure énergétique de l'IA, l'intelligence incarnée, l'automatisation industrielle et le matériel intelligent – traduisant la technologie de pointe en solutions pratiques.

À propos de Topband

Topband (code boursier : 002139.SZ) est un fournisseur mondial de solutions de contrôle intelligentes et de composants intégrés, au service des grandes marques d'électroménager, d'outils électriques, de contrôles industriels, d'énergie numérique et de robotique. Avec des établissements de R&D et de fabrication en Chine, en Inde, au Vietnam, en Roumanie et au Mexique, Topband fournit des solutions locales et durables à ses clients dans le monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.topband.com/en.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2889760/Topband_Building.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443664/TOPBAND_Logo.jpg