Topband wird 30 Jahre alt: Vom lokalen Steuerungshersteller zum globalen Partner für intelligente Lösungen

SHENZHEN, China, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Shenzhen Topband Co., Ltd. (Aktiensymbol: 002139.SZ) feiert sein 30-jähriges Jubiläum und blickt auf drei Jahrzehnte Entwicklung zurück, die den umfassenden Wandel der chinesischen Fertigungsindustrie widerspiegeln – vom Aufbau heimischer Kapazitäten bis hin zu globalen Innovationspartnerschaften und nachhaltigen Betriebsabläufen.

Von lokaler Innovation zu globaler Integration

Topband Building

Topband wurde in den 1990er Jahren gegründet und entwickelte eigenständig Kerntechnologien für Steuerungen, beginnend mit Klimaanlagensteuerungen, und expandierte über verschiedene Gerätekategorien hinweg, um internationale Anerkennung zu erlangen.

Auf dieser Grundlage konnte Topband seine integrierte Technologieplattform „Four Electrics and One Network" entwickeln, die Steuerungssysteme, Motoren, Batterien, Stromversorgungen und IoT-Konnektivität umfasst. Mit der Entwicklung des globalen Marktes für intelligente Steuerungen und den immer komplexer werdenden Kundenanforderungen versetzte diese integrierte Kompetenz Topband in die Lage, über Haushaltsgeräte hinaus in die Bereiche Elektrowerkzeuge, industrielle Steuerungen, digitale Energiesysteme und Robotik zu expandieren. Heute beliefert das Unternehmen weltweit führende Marken, darunter erstklassige globale Elektrowerkzeughersteller und mehrere der 100 führenden Haushaltsgerätehersteller, was seine Entwicklung vom spezialisierten Komponentenlieferanten zum umfassenden Lösungspartner widerspiegelt.

Operative Exzellenz für den Erfolg unserer Kunden

Durch die Implementierung von ISC- (Integrated Supply Chain) und IPD- (Integrated Product Development) Frameworks hat Topband eine kundenorientierte Organisation aufgebaut, die auf eine effiziente Zusammenarbeit vom ersten Konzept bis zur Massenproduktion ausgelegt ist. Dieses integrierte Betriebssystem ermöglicht echte End-to-End-Lösungen – von der Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zur Auslieferung – und ermöglicht es Kunden, ihre Lieferantenbeziehungen zu konsolidieren, die Komplexität der Entwicklung zu reduzieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Bis heute hat Topband weltweit 1,8 Milliarden intelligente Lösungen geliefert. Seit seinem Börsengang 2007 hat das Unternehmen sein Umsatzwachstum um mehr als das 20-fache gesteigert und damit seine operative Widerstandsfähigkeit und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, seine Kapazitäten entsprechend den Marktanforderungen zu skalieren.

Lokalisierte Fertigung für globale Märkte

Die technologischen Fähigkeiten von Topband werden durch ein diversifiziertes globales Fertigungsnetzwerk unterstützt, das auf die sich wandelnden Anforderungen der Lieferkette ausgerichtet ist. Während die Werke in China eine etablierte, kostengünstige Produktion gewährleisten, bieten die Standorte in Indien, Vietnam, Rumänien und Mexiko eine lokalisierte Versorgung mit gleichbleibender Qualität und Reaktionsfähigkeit in Asien, Europa und Amerika.

„Unser Ziel geht über die globale Fertigung hinaus und umfasst die Schaffung echter Werte in jedem Markt, den wir bedienen", sagte Herr Wu, Vorsitzender und CEO. „Das bedeutet, dass wir nicht nur Produkte liefern, sondern auch eine reaktionsschnelle Partnerschaft bieten – mit schneller, lokalisierter Lieferung und flexiblem Support, der sich an die regionalen Bedürfnisse und Markteinführungstermine anpasst."

Bis 2025 soll die Produktion von Topband außerhalb Chinas mehr als 20 % der Gesamtproduktion ausmachen, was das strategische Engagement des Unternehmens für eine dezentrale Fertigung widerspiegelt. Derzeit machen internationale Kunden 70 % des Kundenstamms aus, was die tiefe Integration in globale Lieferketten unterstreicht.

Nachhaltiges Wirtschaften als langfristige Verpflichtung

Seit 2022 setzen die chinesischen Werke von Topband vor Ort Photovoltaikanlagen ein, die saubere Energie für die Produktion erzeugen. 2024 erhielt das Unternehmen die EcoVadis-Gold-Zertifizierung und gehört damit zu den besten 5 % der weltweit bewerteten Unternehmen – eine Bestätigung für seine Nachhaltigkeitsleistung in den Bereichen Umweltverträglichkeit, Arbeitspraktiken, Ethik und nachhaltige Beschaffung.

Über den Umweltschutz hinaus investiert Topband weiterhin erheblich in Innovationen. Das Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens mit rund 2.000 Fachkräften wird durch jährliche Investitionen in Höhe von etwa 8 % des Umsatzes unterstützt – ein Engagement, das auch in Zeiten volatiler Märkte aufrechterhalten wird.

Bereit für das nächste Kapitel

„Von einem Team von 20 auf fast 10.000 Mitarbeiter weltweit spiegelt die 30-jährige Geschichte von Topband die Entwicklung der chinesischen Fertigungsindustrie wider – vom Lernen und Anpassen bis hin zu Innovation und globalen Partnerschaften", so Wu, Vorsitzender und CEO. „Auch in Zukunft werden wir uns für Qualität, Nachhaltigkeit und reaktionsschnelle Zusammenarbeit einsetzen, um dauerhaften Wert für Kunden und Stakeholder weltweit zu schaffen."

Während künstliche Intelligenz die Fertigung neu gestaltet, expandiert Topband aktiv in die Bereiche KI-Energieinfrastruktur, verkörperte Intelligenz, industrielle Automatisierung und intelligente Hardware – und setzt damit fortschrittliche Technologie in praktische Lösungen um.

Informationen zu Topband

Topband (Aktiensymbol: 002139.SZ) ist ein globaler Anbieter von intelligenten Steuerungslösungen und integrierten Komponenten für führende Marken in den Bereichen Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge, industrielle Steuerungen, digitale Energie und Robotik. Mit Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsstätten in China, Indien, Vietnam, Rumänien und Mexiko liefert Topband lokalisierte, nachhaltige Lösungen für Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.topband.com/en.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889760/Topband_Building.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443664/TOPBAND_Logo.jpg