Trabajadores brasileños pueden ahorrar 6 millones de horas por semana adoptando IA Generativa

Un nuevo estudio de Pearson prevé el impacto de la tecnología en la productividad laboral, permitiendo que las personas dediquen más tiempo a tareas de alto valor.

CIUDAD DE MEXICO, 11 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio realizado por Pearson, la principal empresa de aprendizaje del mundo, muestra el enorme potencial de la Inteligencia Artificial (IA) Generativa para incrementar la productividad en diversas actividades laborales. Analizando las horas gastadas en tareas y proyectando un escenario hasta 2026, a medida que esta tecnología sea gradualmente adoptada por las empresas, los trabajadores de Brasil podrían ahorrar hasta 6 millones de horas semanales utilizando la IA Generativa para realizar actividades repetitivas y rutinarias, como la presentación de investigaciones, el mantenimiento de registros y la recopilación de datos.

La más reciente edición de la serie Skills Outlook de Pearson, "Reclaim the Clock: How Generative AI Can Power People at Work" (en español "Recupere el reloj: cómo la IA generativa puede capacitar a las personas en el trabajo"), identifica las 10 principales tareas laborales que más tiempo ahorrarán con la adopción de la IA Generativa en cinco países (Australia, Brasil, India, Reino Unido y EE. UU.) hasta 2026. El estudio muestra el potencial para los empleadores y sus empleados al asignar millones de horas de trabajo a tareas humanas más valiosas para el negocio, utilizando la IA Generativa para ayudarlos en el trabajo más operativo y menos estratégico.

Oliver Latham, VP de Estrategia y Crecimiento de Pearson Workforce Skills, afirma: "En casi todos los lugares de trabajo, las personas pasan el día en tareas comunes y prolongadas que consumen la productividad o su equilibrio entre la vida personal y profesional. Si estas tareas pudieran ser realizadas con IA Generativa, empleadores y trabajadores podrían reasignar su tiempo a cosas que requieren un toque más humano y que significan más para sus clientes. Los empleadores deben considerar cómo incorporar esta nueva tecnología en sus equipos y rediseñar funciones para liberar a las personas para que se dediquen a tareas más valiosas. También deben considerar la necesidad de formación y apoyo para los empleados, para que puedan utilizarla de manera eficaz y responsable".

En Brasil, considerando el sector de la educación, la investigación estima que la IA Generativa podría ahorrar casi 339 mil horas semanales ayudando a los educadores a desarrollar programas o planes educativos. Para los profesores, el tiempo que ahorren en el desarrollo de planes de lecciones o programas de estudios podría ser dedicado a la enseñanza en el aula, tutoría u otro trabajo práctico e individualizado con los estudiantes, tareas que no pueden ser sustituidas por la tecnología.

En el segmento de Tecnología de la Información (TI), se podrían ahorrar 271 mil horas semanales manteniendo a los empleados actualizados en conocimientos de un área específica. Para un profesional del área, esto significa que la IA Generativa puede ayudarlo a buscar los vídeos de formación o programas de software adecuados, permitiéndoles tener más tiempo para resolver un problema de un cliente.

En el sector de la manufactura, la tecnología tendría el potencial de ahorrar hasta 233 mil horas semanales ayudando a desarrollar políticas y mejorar procedimientos de seguridad, también en una evaluación del escenario brasileño. En una fábrica, en lugar de escribir dichos procedimientos, un supervisor podría pasar más tiempo ofreciendo formación en seguridad o realizando inspecciones. Esto traería beneficios sustanciales para las empresas y sus empleados.

Considerando los datos recogidos en los 5 países estudiados, el nuevo Skills Outlook señala las 10 tareas laborales que más tiempo ahorrarán con la adopción de la IA Generativa:

Mantener conocimientos actualizados en el área de especialización (679,000 horas semanales)

Desarrollar programas, planes o procedimientos educativos (665,000 horas semanales)

Crear diseños o exhibiciones visuales (525,000 horas semanales)

Mantener registros operacionales (512,000 horas semanales)

Preparar documentos legales o regulatorios (490,000 horas semanales)

Mantener registros de salud o médicos (406,000 horas semanales)

Preparar informes de actividades operacionales o procesales (401,000 horas semanales)

Asesorar a otros sobre productos o servicios (387,000 horas semanales)

Explicar regulaciones, políticas o procedimientos (386,000 horas semanales)

Monitorear el comportamiento o rendimiento individual (383,000 horas semanales)

Metodología

Para este estudio, Pearson utilizó censos y otros conjuntos de datos de la fuerza laboral para crear una visión única de la fuerza laboral actual en EE. UU., Reino Unido, Australia, India y Brasil. Usando la ontología de ocupaciones propietaria de Pearson, que abarca 5,600 empleos y 76,000 tareas, cada ocupación puede ser vista como una colección de tareas. Esto permite que los algoritmos de aprendizaje automático calculen el impacto futuro de la tecnología a nivel de cada tarea.

Pearson analizó las horas actualmente dedicadas a tareas laborales por semana en cada país y luego calculó cómo sería esto en tres años, a medida que la tecnología de IA Generativa fuera gradualmente adoptada en el lugar de trabajo. Posteriormente, identificó las funciones que tendrían la mayor reducción de horas gracias a la tecnología.

Acerca de Pearson

El propósito de Pearson es simple: agregar vida a una vida entera de aprendizaje. La empresa cree que cada oportunidad de aprender es una oportunidad para avanzar personalmente. Por ello, sus cerca de 20,000 empleados están comprometidos en crear experiencias de aprendizaje vibrantes y enriquecedoras, diseñadas para causar impactos positivos en la vida diaria. Pearson es la empresa líder mundial en aprendizaje de medios digitales, atendiendo a clientes en casi 200 países con contenido digital, evaluaciones, calificaciones y datos.

Pearson: Siempre a la vanguardia, ofreciendo soluciones innovadoras para un aprendizaje transformador.

