Tranquilidad que te acompaña en tu viaje, brillando con fuerza TIGGO 7 PHEV CSH rinde homenaje a quienes emprenden el viaje de su vida

En homenaje al poder de las mujeres, Tiggo7 PHEV CSH protege tus viajes con calidad

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En la sociedad contemporánea, las mujeres, con su independencia, confianza y resiliencia, participan activamente en todos los rincones de las ciudades. Navegan entre el lugar de trabajo y su vida personal, asumiendo diversos roles sociales y embarcándose constantemente en sus propios viajes vitales. Ya sea en los desplazamientos diarios, las salidas familiares o la búsqueda de pasiones personales y horizontes lejanos, cada salida conlleva responsabilidad y expectativas. En este momento especial en el que se rinde homenaje a las mujeres, Tiggo 7 PHEV CSH, con su calidad global y sus capacidades profesionales, ofrece una experiencia de viaje estable, segura y de alta calidad, acompañándolas con valentía en sus viajes y aventurándose libremente en cada etapa de la vida.

TIGGO 7 PHEV CSH

Combinando diseño y comodidad, el Tiggo7 PHEV CSH satisface diversas necesidades de viaje.

El Tiggo 7 PHEV CSH pone especial atención en los diferentes escenarios de viajes cotidianos de todos sus usuarios al rededor del mundo, creando una experiencia de viaje más adaptada a sus necesidades desde cuatro dimensiones: diseño exterior, calidad interior, rendimiento espacial y características prácticas. El exterior adopta una estética minimalista internacional, combinada con faros afilados y luces traseras continuas, que desprenden un estilo sereno tanto para ir al trabajo como para ir de compras por la ciudad o viajar con la familia. Su interior es exquisito y cómodo, con una palanca de cambios de cuero que añade un toque de solemnidad. Los asientos están diseñados ergonómicamente, lo que ayuda a reducir de manera eficaz la fatiga durante los largos viajes con la familia y los viajes largos, proporcionando una experiencia de conducción suave y cómoda. El interior, espacioso y flexible, puede acomodar fácilmente bolsas para el gimnasio, artículos de compra, productos para niños y equipaje de viaje, satisfaciendo las necesidades de todas las situaciones de la vida cotidiana. Las características prácticas son fáciles de manejar, lo que hace que el estacionarse, dar marcha atrás, abrir y cerrar la cajuela, así como el funcionamiento diario sean más fáciles y seguros, adaptándose plenamente a los hábitos de conducción y mejorando la comodidad general del viaje.

Económico en energía, de alto rendimiento y sin preocupaciones, el Tiggo 7 PHEV CSH define una experiencia de viaje sencilla.

En términos de rendimiento y economía, el Tiggo 7 PHEV CSH demuestra unas sólidas capacidades generales. El vehículo ofrece un equilibrio notable entre eficiencia y potencia, destacando por su buen desempeño general. Su bajo consumo de 4,8 L con la batería agotada hace que los viajes largos sean más económicos; su autonomía de 100 km en modo eléctrico puro es suficiente para los desplazamientos diarios al trabajo, al colegio y otros trayectos cortos, lo que supone un ahorro en los gastos de combustible. Gracias a su rango de autonomía combinada ampliada, el miedo a los recorridos largos ya no es factor preocupante para sus ocupantes. La función de carga rápida ahorra tiempo y es muy práctica, ya que permite la recarga rápida durante breves descansos, permitiendo adaptarse perfectamente al estilo de vida acelerado de la vida moderna de sus usuarios.

Cada viaje merece ser apreciado. Tiggo 7 PHEV CSH, con su calidad global, su diseño basado en escenarios cotidianos y su experiencia centrada en las personas, crea constantemente una mejor experiencia de viaje para los usuarios. En el futuro, Tiggo 7 PHEV CSH seguirá acompañando la independencia y seguridad de las personas, permitiéndoles viajar con tranquilidad y serenidad en el viaje de su vida.

Además, desde el lanzamiento de la marca de servicios global «CHIREY FAMILY CARE» en 2025, CHIREY ha reforzado continuamente su servicio posventa en términos de profesionalidad y comodidad, lo que demuestra su sinceridad y atención hacia todos sus clientes.

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Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA | JAECOO

OMODA | JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA | JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933831/Picture1.jpg

FUENTE Chirey Motor México