Tronsmart amplía su presencia en el comercio minorista en Perú con el lanzamiento de Halo 300 en Falabella

LIMA, Perú, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que Tronsmart se acerca a su 13.º aniversario, la marca de audio global lanzó oficialmente su altavoz Halo 300 en varias tiendas Falabella con un evento especial en la tienda Mega Plaza de Falabella en Perú, con lo que marca un nuevo avance en su expansión en el comercio minorista local. El debut estuvo acompañado por un evento en la tienda con temática futbolística, que refleja la fuerte cultura deportiva de Perú y, al mismo tiempo, refuerza la creciente presencia de la marca en el mercado latinoamericano. Desde que ingresó a los canales digitales y físicos de Falabella en febrero de 2026, Tronsmart continuó fortaleciendo su presencia al combinar lanzamientos de productos con participación localizada del consumidor.

Tronsmart ya había establecido una presencia sólida mediante una variedad de canales minoristas clave en todo Perú antes de esta colaboración. Luego de integrarse al ecosistema omnicanal de Falabella a principios de este año, la marca continúa enriqueciendo su diseño experiencial en el comercio minorista. Esta iniciativa demuestra el compromiso a largo plazo de Tronsmart con el mercado peruano y su estrategia más amplia para mejorar la accesibilidad de los productos y la visibilidad de la marca en América Latina.

Para celebrar el lanzamiento, Tronsmart y Falabella organizaron de forma conjunta un evento con temática de fútbol el 20 de junio en Mega Plaza, con el fin de atraer a consumidores locales para disfrutar de una tarde de música, deportes y entretenimiento interactivo. El evento contó con actuaciones de DJ profesionales y apariciones de personas influyentes locales, como @HBD-Detodoy Rap y @soygabodavalos, lo que generó una atmósfera animada y culturalmente conmovedora. Los visitantes participaron en juegos inspirados en el fútbol y recibieron obsequios exclusivos, mientras que quienes compraron el Halo 300 disfrutaron de ofertas especiales en el sitio con paquetes de accesorios. El evento enfatizó la interacción práctica, para permitir que los consumidores experimentaran el producto en un entorno social.

El eje de la campaña, el Halo 300 está diseñado como un altavoz versátil para una amplia variedad de situaciones, desde reuniones en casa hasta eventos al aire libre. Con el fin de realzar cualquier entorno social, incluye cinco efectos de luz dinámicos que se sincronizan con la música para crear un ambiente animado, un elegante acabado negro con una rejilla metálica resistente, ranuras laterales para reducir el volumen visual y un asa hueca integrada para transportarlo con mayor facilidad. Además, este altavoz admite el emparejamiento de varias unidades para amplificar el entorno sonoro para multitudes más grandes.

Diseñado para experiencias de audio a gran escala, el Halo 300 ofrece un entorno sonoro de 270 grados gracias a su diseño acústico único que genera un sonido expansivo que llena la habitación, adecuado para espacios abiertos como canchas o lugares al aire libre. Equipado con una salida de 240 W y un sistema multicontrolador, ofrece audio claro y equilibrado en sonidos graves, medios y agudos. Asimismo, el altavoz está diseñado para ser transportable, con un asa, ruedas integradas y una estructura práctica que permite a los usuarios llevarlo con facilidad de un sitio a otro. Los puertos adicionales para micrófonos, guitarras y configuraciones profesionales son compatibles con sesiones de karaoke y presentaciones en vivo, mientras que la duración de la batería de 20 horas permite usarlo de forma ininterrumpida durante reuniones prolongadas.

Junto con Halo 300, Tronsmart ofrece un portafolio más amplio adaptado a las diversas necesidades de los consumidores en Perú. El Bang 2 ofrece una salida potente para fiestas al aire libre y actividades grupales, mientras que el T8 ofrece un sonido equilibrado en un diseño compacto y portátil adecuado para usar en interiores y traslados diarios. Para quienes buscan movilidad ultraligera, el H1 ofrece una opción duradera y fácil de transportar para actividades como senderismo, ciclismo y montañismo. Juntos, estos productos abordan diversos escenarios de estilos de vida, desde celebraciones sociales hasta escucha personal.

Con más de 13 años de experiencia en el sector, Tronsmart se estableció como marca de audio reconocida a nivel mundial, respaldada por múltiples certificaciones internacionales y más de 40 patentes. Su inversión continua en innovación de productos y expansión del mercado refleja su compromiso con ofrecer soluciones de audio confiables y de alta calidad a los consumidores de todo el mundo.

De cara al futuro, Tronsmart planea desarrollar aún más su presencia en Perú para fortalecer las alianzas con tiendas minoristas y mejorar la participación de los consumidores locales. Con una selección exclusiva de sus modelos más vendidos ahora disponibles en las tiendas Falabella de todo Perú, la marca apunta a ofrecer experiencias de audio cada vez más accesibles e inmersivas a los consumidores peruanos.

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FUENTE Tronsmart