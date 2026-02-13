Tronsmart amplía su presencia física en Perú con el lanzamiento de Hiraoka Retail y un evento organizado por la comunidad

LIMA, Perú, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Tronsmart, una fuerza emergente en innovación en audio a nivel mundial, ingresó de manera oficial a las tiendas Hiraoka de Perú, lo que marca una importante expansión de su presencia minorista física y destaca el creciente impulso de la marca en el mercado latinoamericano.

Hiraoka es una empresa minorista líder que ofrece una amplia variedad de productos para satisfacer diversas necesidades tecnológicas y domésticas en Perú. La medida representa un nuevo capítulo para Tronsmart en Perú, donde años de participación en línea han sentado las bases para un acceso más amplio para los consumidores en la tienda y una conexión local más profunda.

Para celebrar el lanzamiento de la tienda minorista, Tronsmart organizó un evento presencial el 12 de febrero en la tienda Hiraoka Independencia de Lima, y creó un espacio inmersivo para que los clientes pudieran experimentar la marca más allá de los estantes. El evento combinó la exploración práctica de productos con música y cultura callejera, con actuaciones en vivo de DJ, apariciones de creadores locales con millones de seguidores y raperos, y contenido interactivo registrado en el lugar. Se invitó a los visitantes a relajarse, disfrutar de refrigerios de cortesía, participar en sorteos y explorar los obsequios de la marca mientras probaban los productos de audio de Tronsmart en un entorno animado y real. La fuerte participación de los clientes destacó el creciente interés local por las experiencias de audio de alta calidad y orientadas al estilo de vida, y resaltó la creciente resonancia de Tronsmart entre los consumidores de Perú.

El evento también funcionó como una muestra práctica para varios de los productos de audio portátiles insignia de Tronsmart ahora disponibles a través de Hiraoka. Entre ellos, el Bang 2 destacó como un altavoz centrado en las fiestas, diseñado para experiencias grupales inmersivas, como reuniones al aire libre y eventos sociales. Con una salida mejorada que ofrece un sonido potente y sin distorsiones, una configuración de 2.1 canales para una mayor claridad estéreo y características como una batería de larga duración, resistencia al agua y personalización de la ecualización y la iluminación mediante una aplicación, la portabilidad y la conectividad de múltiples altavoces de Bang 2 permiten un uso flexible en diferentes entornos.

También se presentó el S100, un altavoz compacto pero potente y resistente al agua, diseñado para el entretenimiento al aire libre. El S100, con un sonido potente y graves mejorados, mayor duración de la batería e iluminación RGB, está diseñado para pasar sin problemas de las actividades diurnas a las reuniones nocturnas. Elementos prácticos como el asa retráctil, el cargador portátil integrado y la alta resistencia al agua lo hacen ideal para los diversos entornos de ocio de Perú, desde azoteas urbanas hasta reuniones en la playa.

Completan la línea disponible en la tienda los modelos X30 y T8, diseñados para diferentes situaciones de escucha. El X30 ofrece audio espacial y sonido de alta fidelidad para un uso envolvente en el hogar o en fiestas, mientras que el T8 ofrece un sonido envolvente de 360° con una potente salida de 40 W en un diseño portátil, resistencia al agua IPX7 para entornos sociales al aire libre, de viaje y en interiores. Juntos, reflejan la estrategia de audio de Tronsmart, orientada al estilo de vida.

Durante años, Tronsmart ha priorizado la expansión física como una estrategia fundamental en Perú. Hace dos años, la marca entró en Coolbox, tienda minorista líder en KA, y estableció un amplio alcance físico y en línea. Su expansión a las tiendas Hiraoka marca un paso más hacia el crecimiento en todos los canales, ya que permite a los consumidores experimentar de primera mano el sonido, el diseño y las características del producto, a la vez que se benefician de los servicios minoristas locales de confianza.

