SHENZHEN, China, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Tronsmart, marca dedicada a ofrecer audio de primera calidad, anunció el lanzamiento de los OpenFly Clip 2, un nuevo par de auriculares inalámbricos de oreja abierta con clip diseñado para los amantes del deporte y oyentes cotidianos que valoran tanto la comodidad como la estabilidad. Con un innovador diseño de puente para la oreja que se sujeta de forma segura, el OpenFly Clip 2 ofrece un ajuste cómodo y ligero.

Nunca sacrifique calidad, ni siquiera con un diseño de oreja abierta

Tronsmart lanza OpenFly Clip 2: audio de alta resolución con LDAC y diseño seguro de auriculares con clip

El OpenFly Clip 2 cierra la brecha entre la percepción del entorno y el audio de alta fidelidad. A diferencia de los modelos estándar de oído abierto, los auriculares cuentan con certificación de audio inalámbrico de alta resolución y son compatibles con el códec LDAC, lo que ofrece mayor nivel de detalle y reproducción de sonido prácticamente sin pérdidas que captura cada detalle de la música. Gracias a un controlador dinámico magnético dual de 11 mm y a la tecnología patentada SoundPulse® de Tronsmart, los auriculares producen graves profundos y resonantes, lo que proporciona un sonido equilibrado para escuchar con oídos abiertos.

Manténgase seguro, manténgase cómodo

Olvídese de esos ganchos voluminosos que interfieren con sus gafas de sol. Fabricados con silicona de primera calidad y recubiertos con alambre de titanio con memoria, el diseño de puente con forma de C se adapta de forma natural a la forma de la oreja para un ajuste estable y ergonómico. Suave, flexible y ligero, el OpenFly Clip 2 se mantiene cómodamente en su lugar tanto si está corriendo, andando en bicicleta o entrenando.

Estilo activo, control confiable

Diseñado para el movimiento, el OpenFly Clip 2 utiliza botones táctiles para un control confiable y reducir los "toques fantasma" accidentales durante los entrenamientos intensos. Además, estos auriculares se destacan como un accesorio elegante, con un acabado de revestimiento metálico UV texturizado y refinados detalles enchapados al vacío. Con hasta 8 horas de reproducción con una sola carga y 32 horas en total con el estuche de carga, estos auriculares con clip son ideales para los amantes de la música que disfrutan de sus canciones o podcasts favoritos mientras corren, se desplazan a algún lugar o trabajan, mientras están atentos a su entorno.

Manténgase conectado, mantenga el control

Manténgase conectado con facilidad. Los auriculares abiertos OpenFly Clip 2 incorporan reducción de ruido con doble micrófono para llamadas más nítidas y estabilidad de última generación para transmisión más rápida. Con el modo de audio dual, los usuarios pueden conectarse a dos dispositivos a la vez y alternar entre ellos sin problemas. Para una experiencia más personalizada, la aplicación Tronsmart permite a los usuarios ajustar con precisión la configuración del ecualizador y reasignar los controles para adaptarlos a sus preferencias de escucha.

Precios y disponibilidad

El OpenFly Clip 2 de Tronsmart estará disponible en negro clásico y blanco perla en MercadoLibre y en la tienda oficial de Tronsmart por 39,99 dólares (799 pesos mexicanos). Otras plataformas autorizadas tienen programado sacarlos a la venta a principios de mayo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965182/Tronsmart_OpenFly_Clip_2_auriculares_seguros_con_audio_Hi_Res_LDAC.jpg

FUENTE Tronsmart