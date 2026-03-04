UAG celebra 91 años de transformar la historia Universidad Autónoma de Guadalajara 04 mar, 2026, 16:00 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo Con la tradicional Velada Luctuosa, la institución conmemoró un nuevo aniversario y recordó a sus fundadores y mártires de la Libertada de Cátedra y Autonomía Universitaria GUADALAJARA, México, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) conmemoró el 91 aniversario de su fundación con la tradicional Velada Luctuosa. El evento, realizado en el Gimnasio Universitario, fue presidido por el Rector, Lic. Antonio Leaño Reyes, y como orador invitado se contó con la participación del Ing. Salvador Zamora Zamora, egresado de la institución y Secretario General del Gobierno de Jalisco. Continue Reading

La UAG celebró su 91 aniversario en el Gimnasio Universitario. Lic. Antonio Leaño Reyes, Rector de la UAG, durante su mensaje. El Ing. Salvador Zamora, egresado de la UAG y Secretario General de Gobierno de Jalisco, fue el orador invitado. Carlos Jesús Esparza, Presidente de la FEJ. En el evento se recordó a fundadores, mártires y destacados personajes en la historia de la UAG.

Más de 2 mil asistentes, entre funcionarios, alumnos, egresados, profesores, trabajadores e invitados especiales, asistieron a la tradicional ceremonia.

Educación, innovación e integridad

En su discurso, el Rector, Lic. Antonio Leaño Reyes, destacó que, a 91 años de su fundación, la UAG sigue siendo una institución innovadora, que fortalece sus programas académicos y que impulsa la investigación y vinculación internacional que amplían las oportunidades de los estudiantes.

"Pero, sobre todo, y esto es lo que más nos distingue, continuamos formando seres humanos completos e íntegros: profesionistas con rigor técnico, pero con valores bien cimentados; ciudadanos capaces de reconocer que la justicia, la verdad, la defensa de la vida y el amor al prójimo no son ornamentos del currículo, sino su razón de ser, pues queremos siempre un México mejor y libre de ataduras que comprometan su porvenir", afirmó.

El Lic. Leaño Reyes recordó que la UAG nació un 3 de marzo de 1935, luego de una lucha encabezada por un grupo de jóvenes valientes, entre ellos Carlos Cuesta Gallardo, los hermanos Ángel y Antonio Leaño Álvarez del Castillo y Dionisio Fernández Sahagún, quienes lucharon por la Libertad de Cátedra y Autonomía Universitaria, ideales que dieron vida a la UAG.

El Rector también hizo un llamado a los estudiantes, profesores, colaboradores y egresados, para que cada uno desde su posición trabajen por mantener vivos los ideales de esta institución.

"Que esta Velada Luctuosa sea la renovación de nuestro compromiso con la verdad, de la fidelidad a los principios y de nuestra esperanza en México. Porque mientras exista una comunidad universitaria dispuesta a defender la libertad, a formar con valores, a servir con generosidad, la llama que se encendió en 1935 no se apagará jamás", afirmó.

"Con gratitud a Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe por estos 91 años; con orgullo por nuestra historia; con confianza en el porvenir; y con la firme decisión de seguir siendo la universidad libre, con calidad educativa y valores morales por excelencia, les invito a proclamar con el corazón encendido: ¡Que hoy y siempre viva la Universidad Autónoma de Guadalajara!".

Líderes con ética y responsabilidad

En su participación, el Ing. Salvador Zamora Zamora, destacó que además de formar profesionistas, la UAG forma personas de carácter, con responsabilidad, ética, respeto, compromiso con los demás y amor por la familia. "Nos enseña que la libertad implica responsabilidad y que el conocimiento debe estar siempre al servicio del bien común", refirió el Secretario General de Gobierno de Jalisco.

El orador invitado dijo que los egresados de la UAG, como él, deben seguir trabando todos los días con ética y compromiso para ser ejemplo en sus comunidades. Mientras que a los profesores les agradeció por formar generaciones con valores.

A los estudiantes los exhortó a que se sientan orgullosos de su Universidad y a que se preparen para ser el presente y futuro de Jalisco y México.

"No permitan que nadie les robe sus sueños y anhelos. El camino correcto es el que eligieron: prepararse, trabajar con honestidad y siempre hacer el bien", refirió.

"Porque cuando la educación se guía por valores, cuando la juventud se mueve por ideales y cuando la sociedad se une por el bien común, no hay adversidad que nos detenga".

Ideales del verdadero mexicano

Por su parte, el Presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco (FEJ), Carlos Jesús Esparza Rodríguez, afirmó que la UAG es una institución que representa los grandes ideales católicos y del verdadero mexicano.

"Es un símbolo de lucha por lo trascendente y la verdad. Y es formadora de estudiantes íntegros que realmente se preocupan por el porvenir de la patria", dijo en su discurso.

El dirigente estudiantil dijo que hoy en día hay muchos problemas que atacan a la sociedad, pero esta institución es de las pocas que defiende lo que es correcto y trascendente.

"Por eso (la UAG) ha sobrevivido al paso de los años, y a todas las adversidades. Los invito, compañeros, a no abandonar esta línea, la de entregarnos al coraje y al servicio de los demás ya la defensa de nuestra patria".

En el presídium de la ceremonia estuvieron también el Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector General de la UAG; el Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, Vicerrector Administrativo; el Dr.

Ricardo Beltrán Rojas, Secretario General; y el Mtro. Humberto Gutiérrez Zamorano, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académico y Administrativos de la Casa de Estudios.

En la tradicional Velada Luctuosa con la que se conmemoró el 91 Aniversario de fundación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, se rindió homenaje a los fundadores de la institución, a los Mártires de la Libertad de Cátedra y Autonomía Universitaria: José López, Crescenciano Núñez y Salvador Torres González, y se recordó, con la frase "Siempre Presentes", a hombres y mujeres que a lo largo del tiempo han dejado una huella trascendente en la vida de la UAG.

Posteriormente, tuvo lugar un festejo con motivo del 91 aniversario de la UAG en los jardines de la institución.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925483/Foto_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925484/Foto_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925485/Foto_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925486/Foto_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925487/Foto_5.jpg

FUENTE Universidad Autónoma de Guadalajara