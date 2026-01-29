UAG fortalece su calidad académica y su proyección internacional rumbo a su centenario Universidad Autónoma de Guadalajara 29 ene, 2026, 17:00 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo El Rector de la UAG presentó su Informe de Actividades 2025 y destaca avances en excelencia académica, internacionalización, innovación y crecimiento institucional. GUADALAJARA, México, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) consolidó avances clave principalmente en excelencia académica internacionalización, innovación, crecimiento institucional y efectividad durante el 2025, año del 90 aniversario de esta Casa de Estudios, lo que sienta las bases rumbo al centenario. Esto lo mencionó el Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, durante su Informe de Actividades 2025, en el evento "Encuentro con el Rector" realizado ante colaboradores de la institución y representantes estudiantiles en el Gimnasio Universitario. Continue Reading

El Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes. Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector General de la UAG. Autoridades Universitarias de la UAG que acompañaron al rector en su Informe. Cientos de colaboradores de la UAG asistentes al “Encuentro con el Rector”.

En su mensaje, el Rector destacó que el año 2025 representó un punto de inflexión para la institución, alineado al Plan Estratégico rumbo al 2035, sustentado en los ejes de Posicionamiento, Crecimiento y Efectividad, con 12 líneas estratégicas y 32 programas, todos orientados a fortalecer la misión, visión y valores de la Universidad.

"Lo vivido en 2025 fue solo el prólogo de lo que lograremos rumbo a nuestro centenario. Cada esfuerzo que hoy hacemos forja el legado de las generaciones del mañana", expresó.

Eje Posicionamiento

- Internacionalización, investigación, identidad e innovación UAG

Dentro del eje de Posicionamiento, uno de los logros más relevantes fue el lanzamiento del modelo de Doble Titulación UAG-Arizona State University (ASU), lo que refuerza la proyección internacional de la Universidad.

También se llevó a cabo el Primer Seminario Internacional de Liderazgo y Gestión de la Educación Superior, en colaboración con CINTANA Education, con la participación de universidades de Perú, Costa Rica, Ecuador y México.

Además, se firmó un acuerdo con el University of Illinois System y se obtuvieron aprobaciones oficiales para realizar rotaciones clínicas en Florida y Nueva York, lo que amplía las oportunidades académicas en el área de la salud.

En investigación, la UAG logró el registro de tres nuevas patentes, resultado del trabajo científico desarrollado por su comunidad académica.

En cuanto a la identidad institucional y promoción de valores, durante 2025 se realizaron múltiples vivencias cristomariológicas, ceremonias cívicas y conmemoraciones, en la que destaca la Ceremonia Conmemorativa del 90 Aniversario "Velada Luctuosa", que reunió a más de 8 mil 500 asistentes, así como el éxito de la Exposición Museográfica "The Mystery Man", presentada por primera vez fuera de Europa.

En el ámbito de la innovación, la Universidad graduó a la segunda generación de Líderes Innovadores de Mindset y lanzó la convocatoria Startup Building: Beyond the World Cup 2026, enfocada en impulsar proyectos sobre ciudades inteligentes, salud, bienestar, turismo y cultura. Asimismo, se participó con éxito en Innovation Fest 2025.

-Vinculación y extensión

Durante 2025, la UAG recibió importantes reconocimientos por su contribución a la educación y al desarrollo del estado y del país, otorgados por el Gobierno del Estado de Jalisco, el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, entre otros.

Se fortaleció la vinculación institucional con acciones como la firma de un convenio con el Congreso del Estado de Jalisco, la conclusión de diplomados en colaboración con diversas empresas y la realización de cerca de 30 eventos con asociaciones y organismos aliados.

También, por sexto año consecutivo, la UAG obtuvo el reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable.

Además, se fortaleció la red de UAG Alumni, con la creación de nuevos capítulos nacionales e internacionales, así como capítulos de especialización profesional, consolidando el vínculo con sus egresados alrededor del mundo.

-Excelencia académica y experiencia universitaria

El Rector destacó que la excelencia académica es una prioridad estratégica. Durante el año se registraron más de 40 mil participaciones en productos académicos de ASU, lo que fortaleció la formación internacional de estudiantes y docentes.

Uno de los eventos más relevantes del año fue "The Experience by UAG", considerado el principal encuentro académico institucional, que reunió a expertos, docentes y alumnos en una experiencia formativa de alto impacto.

Eje Crecimiento

-Matrícula y nuevos programas

La matrícula de primer ingreso en 2025 fue mayor que la de 2024, aunque se alcanzó el 91% de la meta proyectada, y superó la meta de retención estudiantil, lo que refleja un impacto positivo en la permanencia y acompañamiento académico.

Durante 2025, se amplió el portafolio académico con la apertura de nuevos programas como:

Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Cinco licenciaturas de doble titulación UAG–ASU.

En la modalidad en línea, UAG Online alcanzó mil 650 estudiantes de primer ingreso, y obtuvo el segundo lugar en el "CINTANA Alliance Artificial Intelligence Challenge 2025", reconocimiento internacional por la implementación de inteligencia artificial en modelos educativos.

Eje Efectividad

-Excelencia en el servicio, infraestructura y efectividad institucional

La UAG superó su meta en el Net Promoter Score (NPS), indicador que mide la satisfacción estudiantil, en gran medida por los servicios que recibe.

En el 2025 se continuó con la modernización de infraestructura, donde destaca la inauguración del Centro Inmersivo de Educación en Salud (CIES), así como remodelaciones en el Rancho CIAMAT, Inteco El Colli y laboratorios de Electrónica e Industria 4.0, entre otras.

Además, la UAG fue reconocida dentro de las 10 mejores universidades de México en el Ranking de El Universal 2025, acreditó 16 programas de ciencias económicas y administrativas ante ACBSP, y logró la acreditación nacional del programa de Medicina ante COMAEM.

El Rector destacó que, en materia de talento y responsabilidad laboral, la Universidad obtuvo por tercer año consecutivo la certificación TOP Employer, el distintivo Empresa de Diez del Infonavit y el Distintivo de Responsabilidad Laboral otorgado por la Secretaría del Trabajo de Jalisco.

Impulso para el 2026

En cuanto a los planes para este 2026, el Vicerrector General, Lic. Antonio Leaño del Castillo, informó que la Universidad Autónoma de Guadalajara mantiene su planeación estratégica alineada a su misión, visión y valores, estructurada en los ejes de Posicionamiento, Crecimiento y Efectividad, y sus respectivas líneas estratégicas.

"El 2026 marca el inicio de la cuenta regresiva rumbo a nuestro centenario. La constancia, la disciplina y el trabajo en equipo serán clave para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado", expresó.

Prioridades para 2026

El Vicerrector General señaló que en 2026 la UAG tendrá 5 prioridades: excelencia académica, continuar fortaleciendo la Identidad UAG y la cultura de servicio, incrementar la matricula total y la eficiencia operativa.

El principal objetivo institucional seguirá siendo la excelencia académica, por lo que este año se fortalecerá el quehacer académico a través del impulso a la investigación docente, los proyectos colaborativos en red y el programa institucional de investigadores.

Asimismo, se reforzará la internacionalización, al incentivar los intercambios estudiantiles, la movilidad académica y el aprovechamiento de los productos educativos desarrollados con Arizona State University (ASU).

En materia de calidad académica, la UAG enfocará esfuerzos en la obtención de acreditaciones estratégicas, entre ellas las de Medicina Internacional, Medicina Tabasco, Ingeniería en Software, así como la acreditación institucional FIMPES.

Mejora de la experiencia estudiantil

Otro de los objetivos prioritarios será fortalecer la experiencia del estudiante, mediante la implementación de nuevos modelos académicos y de acompañamiento.

Para ello, se adecuará el modelo de prácticas profesionales, se rediseñarán los esquemas de disciplina, asesoría y tutoría en educación básica y media, y se implementará el nuevo modelo de posgrados, enfocado en responder a las necesidades del sector productivo.

Además, se impulsará la medición del perfil de egreso, con el propósito de evaluar y mejorar el portafolio académico institucional.

Identidad institucional

En su mensaje, destacó que fortalecer la identidad universitaria será una prioridad permanente, promoviendo la vivencia de los valores institucionales y la innovación.

"Todos somos embajadores de la esencia universitaria y los principales promotores de nuestra filosofía", afirmó.

Crecimiento de matrícula

En cuanto al eje de Crecimiento, se planteó incrementar la matrícula en todos los niveles del sistema educativo UAG, así como aumentar el número de alumnos de primer ingreso, mediante campañas, plataformas tecnológicas y modelos de operación más eficientes. Asimismo, se reiteró la meta de mantener una tasa de retención del 94%.

Cultura de servicio y satisfacción estudiantil

La cultura de servicio continuará siendo una prioridad institucional. Para este 2026, el objetivo es continuar incrementando el nivel de satisfacción de los estudiantes, reflejado en el Net Promoter Score (NPS).

El Vicerrector General destacó que la mejora de procesos, tiempos de respuesta y canales de atención será fundamental para consolidar los resultados obtenidos en años recientes.

Eficiencia operativa y fortalecimiento del talento

Por último, destacó la importancia de impulsar la eficiencia operativa y optimizar el uso de los recursos institucionales para fortalecer al personal académico mediante capacitación, evaluación continua y la implementación de metodologías de enseñanza de vanguardia.

También se trabajará en la reducción del nivel de riesgo en la encuesta de bienestar laboral, así como en el fortalecimiento de los sistemas informáticos institucionales y la salud financiera, para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de la universidad.

Rumbo al centenario

Finalmente, el Lic. Antonio Leaño del Castillo hizo un llamado a la unidad, la corresponsabilidad y el trabajo colaborativo de toda la comunidad universitaria.

"Alcanzar las metas será posible únicamente si trabajamos como un solo equipo, con un mismo rumbo y hacia un mismo horizonte. Tengamos presente que el México que soñamos se define por la educación que brindamos y que recibimos", concluyó.

