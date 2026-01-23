UAG otorga Doctorado Honoris Causa al Dr. Arturo Cherbowki UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 23 ene, 2026, 23:41 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo El galardonado es Director Ejecutivo de Santander Universidades y Director General de Universia México, su tesis trató sobre "La gran disrupción universitaria en la era de la inteligencia artificial" GUADALAJARA, México, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Las universidades se enfrentan al reto de transmitir a los jóvenes las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, y al mismo tiempo, de infundir valores éticos, promover el amor por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. Continue Reading

Dr. Arturo Cherbowki, autoridades de la UAG y claustro de directores del área de Humanidades de la UAG. Dr. Cherbowski Lask, Director Ejecutivo de Santander Univesidades y Director General de Universia México. Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector General. Lic. Antoni Leaño del Castillo, Lic. Antonio Leaño Reyes y el Dr. Arturo Cherbowski Lask.

Así lo afirmó el Dr. Arturo Cherbowski Lask, al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en reconocimiento a su contribución a la educación superior en México, así como a su destacada promoción de la innovación, la internacionalización y el emprendimiento entre las nuevas generaciones de universitarios.

El Dr. Cherbowski Lask nació en Ciudad de México. Es Director Ejecutivo de Santander Univesidades y Director General de Universia México, desde donde promueve proyectos para la educación superior.

Es politólogo por la Universidad de Berkeley y tiene maestría y doctorado por la Universidad de Yale. Está fuertemente relacionado con las más de mil 200 universidades iberoamericanas que atiende el Grupo Santander.

La ceremonia doctoral fue encabezada por el Rector de la UAG, Lic. Antonio Leaño Reyes, y la respuesta a la exposición del Dr. Cherbowski Lask la dio el Vicerrector General, Lic. Antonio Leaño del Castillo. El evento tuvo lugar en el auditorio «Dr. Luis Garibay».

La nueva universidad

"La universidad del futuro no será una fábrica de títulos, sino un laboratorio de humanidad en diálogo con la Inteligencia Artificial y lo que ésta genere. Su misión ya no será transmitir saberes cerrados, sino formar mentes abiertas, capaces de aprender, desaprender y volver a aprender con sentido. El reto es monumental.", afirmó el Dr. Cherbowski Lask en su trabajo magistral titulado "La gran disrupción universitaria en la era de la Inteligencia Artificial".

Por ello es necesario redefinir los métodos, tiempos, roles y la razón de ser de la educación superior.

Agregó que la IA ha llevado a las universidades a un punto de inflexión histórico. "Durante siglos fueron guardianas del saber; ahora enfrentan la posibilidad de volverse obsoletas si no redefinen su propósito y funcionamiento".

Los planes de estudio, que fueron diseñados para durar años, hoy deben someterse a revisión cada seis meses, y los contenidos deben ser creados junto a la industria, a los estudiantes y a la propia IA.

"La capacidad de actualización constante será el nuevo indicador de la calidad académica. La pregunta ya no es qué se enseña, sino cómo se adapta lo enseñado al ritmo de la realidad", indicó el Dr. Cherbowski Lask.

Asimismo, se refirió a las características del "nuevo profesor", el cual debe ser un formador de criterio, un mentor ético y filosófico. Cada estudiante podrá tener un plan de estudios único, ajustado a sus intereses, ritmo y capacidades, con tutores virtuales que acompañen su proceso de manera continua.

La IA también trastocará la estructura operativa de las universidades; por ejemplo, en los procesos de admisión, gestión académica, evaluación y financiamiento, reduciendo costos y tiempos, pero a la vez exigiendo una gobernanza más transparente y ágil. Las instituciones que no adopten modelos administrativos apoyados en IA quedarán rezagadas.

Pero no todo es tecnología. "La paradoja es clara: cuanto más avanza la IA, más urgente es volver a las raíces del pensamiento humano", lo que hace necesario revalorizar la filosofía, la historia, la literatura y las artes no como ornamentos culturales, sino como pilares de la ciencia y la tecnología.

"La educación del futuro no puede reducirse a competencias técnicas: debe formar ciudadanos capaces de dialogar con la máquina sin perder su humanidad", concluyó.

Prudencia y ética

En respuesta a la disertación doctoral del Dr. Arturo Cherbowski, el Vicerrector General de la UAG, Lic. Antonio Leaño del Castillo, afirmó que "la gran disrupción universitaria en la era de la inteligencia artificial es no sólo un ejercicio de reflexión crítica, sino también una invitación urgente a reconfigurar el sentido del trabajo educativo en un tiempo caracterizado por la aceleración tecnológica y la incertidumbre moral".

Dijo que las ideas del Dr. Cherbowski Lask se integran en una corriente de pensamiento que reivindica para la universidad su responsabilidad esencial: la búsqueda del conocimiento como camino hacia la verdad y el bien.

La educación mediada por la IA, pero orientada por la prudencia y la ética, se alinea con esta visión integral.

"El docente del futuro deberá ser, más que un transmisor de datos, un formador de criterio y un mentor moral, tarea que nos remite directamente al ideal aristotélico de la sabiduría práctica que orienta la acción hacia el bien común", dijo el Vicerrector General de la UAG.

La disrupción tecnológica, lejos de ser una amenaza, puede convertirse en una oportunidad para recuperar la autenticidad de la educación, entendida como coherencia entre los fines declarados y las prácticas efectivas.

En su discurso, agregó que el mayor riesgo para la educación universitaria no es en sí mismo el uso de la inteligencia artificial, sino "la pérdida del horizonte que da sentido a su uso; el peligro de formar técnicos sin sabiduría y profesionales sin virtud".

El Vicerrector General de la UAG dijo que las ideas expuestas por el Dr. Cherbowski Lask coinciden con la misión y visión de la UAG, orientadas a la formación de personas íntegras, competentes y comprometidas con la transformación social desde una perspectiva humanista y trascendente.

"La UAG reafirma su compromiso con una educación donde el conocimiento sea camino hacia la verdad y la libertad, y donde la innovación tecnológica esté siempre al servicio de la dignidad humana", afirmó.

Señaló, además, que la disertación del galardonado contribuye al debate contemporáneo sobre la disrupción tecnológica y ofrece un horizonte esperanzador, al proponer una educación que humaniza la tecnología.

Finalmente, el Vicerrector General dijo que el trabajo del Dr. Cherbowski "inspira una renovación profunda, ya que nos impulsa a reflexionar sobre el propósito de nuestras prácticas académicas y a revitalizar la universidad desde su interior, movidos por la fidelidad a su esencia: la búsqueda constante de la verdad al servicio de la humanidad".

Ceremonia doctoral

Durante la ceremonia, el Rector, Lic. Antonio Leaño Reyes entregó simbólicamente al Dr. Cherbowski las llaves de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

La UAG trabaja de la mano de Santander Universidades y de Universia México, instituciones que promueven acciones a favor de la educación universitaria en nuestro país.

Al evento asistieron funcionarios de la UAG, académicos e invitados especiales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868524/Foto_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868525/Foto_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868526/Foto_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868527/Foto_4.jpg

FUENTE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA