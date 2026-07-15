ugee lanza Funbox, una impresora 3D con certificación UL GREENGUARD, segura y apta para niños y principiantes, y lista para usar inmediatamente

Un equipo en el que los sistemas avanzados de seguridad para el hogar se combinan con la creatividad de la creación casera y que hace que el aprendizaje ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) sea una experiencia sin preocupaciones para las familias.

SHENZHEN, China, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ugee, marca internacional de dispositivos para la creatividad digital, realizó el lanzamiento mundial de Funbox, su primera impresora 3D de escritorio para niños y adultos, desarrollada a partir de tres pilares fundamentales: seguridad adecuada para uso en casa, funcionamiento sencillo con solo un toque y juego creativo impulsado por IA. Con un diseño pensado para brindarles a los niños una manera divertida de crear, el modelo todo en uno ofrece una seguridad robusta, controles aptos para niños y diversas funcionalidades divertidas, con el objetivo de transformar las ideas abstractas bidimensionales de los niños en obras en 3D sólidas y establecer nuevos estándares en la impresión 3D para jóvenes mediante una arquitectura segura, un sistema operativo adaptado para niños y una generación de diseño original con IA. Ante el auge de las impresiones 3D personales y la creciente demanda de equipos en ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) para las familias, Funbox ha sido desarrollada para ofrecerles experiencias inmersivas de creación a los padres que valoran los recursos STEAM de alta calidad y buscan regalos tecnológicos innovadores para niños de 4 a 12 años, con los que puedan crear proyectos imprimibles.

Impresora 3D ugee Funbox Impresora 3D ugee Funbox

"A medida que avanza la impresión 3D, existe una gran demanda en el mercado de impresoras seguras y fáciles de usar, diseñadas especialmente para niños y principiantes. Nuestras impresoras cuentan con certificación UL y ofrecen protección integral respetuosa con el medio ambiente para tranquilidad de los padres. Nuestro objetivo es que todos, no solo los expertos en tecnología, puedan acceder a la impresión 3D. Hemos mejorado nuestros productos centrándonos en la seguridad, la facilidad de uso y la diversión: funcionamiento inmediato con solo un toque, flujos de trabajo optimizados e interfaces pensadas para los niños. La IA potencia la facilidad de creación, lo que hace que imprimir juguetes en casa sea sencillo y atractivo. Y lo mejor es que los niños desarrollan el pensamiento creativo y las habilidades para resolver problemas mediante el juego, lo cual se ajusta completamente a la educación STEAM", expresó Amy Yuan, directora de la Marca Global en ugee.

Seguridad: la protección de seguridad de alcance completo para uso doméstico garantiza un uso confiable en el hogar

Funbox establece un referente para la seguridad en el hogar e incorpora una carcasa totalmente cerrada con bordes redondeados y una fuente de alimentación de CC de bajo voltaje de 12V que cumple con las estrictas normas de seguridad de la IEC para evitar riesgos de electrocución. La impresora viene equipada con un filtro H12 HEPA y un módulo de purificación de aire doble con carbón activado y algodón, además de un extractor activo de gran tamaño 6010, el más grande de su tipo. El equipo ha obtenido la certificación UL GREENGUARD, cumple estrictamente con las normas internacionales de seguridad de juguetes ASTM F963-23, EN71 y EN62115, y captura de manera eficiente las partículas ultrafinas y los olores desagradables generados durante la impresión. A diferencia de equipos de la competencia que presentan una estructura abierta como Bambu Lab A1 Mini que tiene boquillas expuestas de altas temperaturas y sistemas de escape sin filtrar, Funbox permite imprimir de manera estable durante la noche en habitaciones cerradas con piso de alfombra, lo que elimina las principales preocupaciones de los padres en relación con la contaminación del aire en interiores y las quemaduras accidentales. Las alertas del indicador de temperatura en tiempo real les permiten a los usuarios saber cuándo la boquilla está caliente al momento de cambiar los filamentos o calibrar los componentes, lo que ofrece una protección adicional.

Facilidad de uso: el diseño integral con umbral de dificultad cero permite que los niños operen el equipo de forma independiente

En cuanto a la facilidad de uso, Funbox viene 100 % preensamblada y lista para usar nada más sacarla de su empaque, sin necesidad de nivelación de la base, instalación de tornillos ni depuración mecánica compleja. Con la incorporación de conexión inalámbrica con wifi 6 de doble banda y su propia aplicación móvil UFun, el equipo ofrece una velocidad máxima de impresión de 500 mm/s y una precisión de capa mínima ultrafina de 0,05 mm. Los modos de corte jerárquicos de tres niveles: rápido, estándar y fino satisfacen las diversas necesidades de los distintos usuarios, desde principiantes en edad preescolar hasta adolescentes aficionados. La cámara HD de 2MP integrada permite la supervisión remota en tiempo real y tomas creativas a intervalos de tiempo, mientras que las funciones prácticas como la reanudación de la impresión tras un corte de energía y la detección automática de atascos de filamentos reducen de manera eficaz las tasas de fallas de impresión y la necesidad de mantenimiento diario tanto para niños como para padres.

Diversión y creación: la IA potencia la creación diversa de proyectos para favorecer la experiencia lúdico-educativa en STEM

Al destacar la diversión creativa inmersiva y el valor de la educación enfocada en STEM, el algoritmo exclusivo ShapeGen con IA de Funbox ofrece tres modos de generación inteligente: descripción por voz, entrada de texto y conversión de dibujos a mano, para transformar al instante los bocetos informales y las ideas espontáneas de los niños en modelos 3D listos para imprimir. La aplicación UFun cuenta con una amplia biblioteca de recursos que se actualizan constantemente y en la que se pueden encontrar juguetes, artículos de papelería, manualidades con animales y modelos mecánicos, junto con una serie de cursos tutoriales gratuitos en línea enfocados en la educación STEM y presentados en forma de serie, para guiar a los niños en el aprendizaje del diseño estructural y la lógica de la ingeniería durante las actividades prácticas de creación. A diferencia del ecosistema cerrado de Toybox que obliga a los usuarios a adquirir sus propios filamentos a precios excesivos, Funbox es totalmente compatible con todos los materiales de PLA universales estándar de 1,75 mm, lo que contribuye a disminuir los costos de funcionamiento a largo plazo en los hogares y maximizar la libertad creativa.

Precios y disponibilidad

La preventa comienza el 15 de julio exclusivamente a través del sitio web oficial de ugee a un precio especial de 269 dólares, con 7 rollos de filamentos de PLA estándar de regalo para quienes compren con anticipación.

Acerca de ugee

Como empresa internacional de equipos de creación con distribución de productos en más de 100 países, ugee se centra en dispositivos de arte digital y herramientas educativas para la enseñanza STEM y amplía su variedad de productos para, además de las tabletas de dibujo, incluir impresoras 3D para su uso en el hogar con el objetivo de promover la creatividad práctica de los niños.

FUENTE UGEE TECHNOLOGY CO. LTD