ugee lance dans le monde entier la Funbox, une imprimante 3D pour enfants certifiée UL GREENGUARD sans installation, sûre et adaptée aux enfants et aux débutants

Systèmes de sécurité domestique de pointe et créativité du bricolage se conjuguent pour permettre à chaque famille d'aborder l'apprentissage des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) en toute sérénité.

SHENZHEN, Chine, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de créativité numérique ugee a lancé à l'échelle mondiale la Funbox, sa première imprimante 3D de bureau destinée aux enfants et aux adulescents, qui repose sur trois piliers fondamentaux : sécurité adaptée à un usage domestique, utilisation simple en une seule touche, jeu créatif basé sur l'IA. Conçu pour permettre aux enfants de créer en s'amusant, ce modèle tout en un offre une sécurité à toute épreuve, avec des commandes adaptées aux enfants et de nombreuses fonctionnalités ludiques. Il transforme les idées abstraites en 2D des enfants en œuvres concrètes en 3D et établit les nouvelles références de l'impression en 3D pour les jeunes grâce à une architecture de sécurité complète, à un système d'exploitation pensé pour les enfants et à la génération de modèles originaux basée sur l'IA. Dans un contexte d'essor de l'impression en 3D personnelle et de demande croissante d'équipements d'apprentissage des STIAM (sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques) pour toute la famille, la Funbox propose une expérience créative immersive parfaite pour les parents qui recherchent des ressources STIAM haut de gamme ou les acheteurs à l'affût de cadeaux technologiques innovants, grâce auxquels les 4 à 12 ans pourront imprimer leurs propres créations.

ugee Funbox 3D Printer ugee Funbox 3D Printer

« À mesure que l'impression en 3D évolue, on constate sur le marché une forte demande pour des imprimantes sûres et faciles à utiliser, taillées sur mesure pour les enfants et les débutants. Certifiées UL, nos imprimantes rassurent les parents en garantissant une protection complète, à la fois en matière d'environnement et de sécurité. Notre objectif est de rendre l'impression en 3D accessible à tous, pas seulement aux experts en technologie. Nous avons développé nos produits en mettant l'accent sur la sécurité, la simplicité et le plaisir : une utilisation entièrement accessible en une seule touche dès le déballage, des processus simplifiés et des interfaces adaptées aux enfants. L'IA facilite la création en rendant facile et agréable l'impression de jouets à la maison. Surtout, les enfants déploient leur pensée créatrice et travaillent leurs capacités à résoudre des problèmes par le jeu, ce qui s'inscrit parfaitement dans la démarche pédagogique STIAM », déclare Amy Yuan, directrice mondiale de la marque ugee.

Sécurité : protection de sécurité à spectre complet, adaptée à un usage domestique, pour une utilisation fiable à la maison

Véritable référence dans le domaine de la sécurité domestique, la Funbox se distingue par un châssis entièrement fermé aux bords arrondis, associé à une alimentation en courant continu à basse tension de 12 V conforme aux normes de sécurité strictes de la CEI, afin d'éviter tout risque d'électrocution. Équipée d'un double module exclusif de purification d'air, comprenant un filtre HEPA H12 et un filtre à charbon actif en coton, ainsi que d'un ventilateur d'extraction actif de grande taille (modèle 6010), le plus grand de sa catégorie, elle est conforme aux normes internationales de sécurité des jouets UL GREENGUARD, ASTM F963-23, EN 71 et EN 62115, et retient efficacement les particules ultrafines et les odeurs désagréables générées lors de l'impression. Contrairement à ses concurrentes à structure ouverte, comme la Bambu Lab A1 Mini, dont les buses à haute température sont librement accessibles et les gaz d'échappement ne sont pas filtrés, la Funbox assure une impression stable pendant la nuit dans des pièces fermées et moquettées, éliminant ainsi les principales inquiétudes des parents relatives à la pollution de l'air intérieur et aux risques de brûlures accidentelles. Pour une protection accrue, des alertes en temps réel concernant la température de chauffage rappellent également aux utilisateurs que la buse est chaude lors du remplacement des filaments ou de l'étalonnage des composants.

Facilité d'utilisation : conception globale « sans seuil » pour une utilisation en toute autonomie par les enfants

Facile d'utilisation, la Funbox est déjà entièrement préassemblée dès sa sortie de l'emballage. Elle ne nécessite donc aucun nivellement du plateau d'impression, aucun vissage ni aucun rodage mécanique complexe. Associée à une connexion sans fil Wi-Fi 6 à double bande et à l'application mobile exclusive UFun, elle atteint une vitesse d'impression maximale de 500 mm/s et une précision de couche minimale ultrafine de 0,05 mm. Les modes de découpe hiérarchiques à trois niveaux (rapide, standard et fin) répondent aux besoins variés des débutants en maternelle comme des adolescents les plus passionnés. La caméra HD intégrée de 2 Mpx assure une surveillance à distance en temps réel et réalise des prises de vue créatives image par image, tandis que des fonctions associées pratiques, notamment la reprise de l'impression en cas de coupure de courant ou la détection automatique de blocage de filament, réduisent efficacement le taux d'échec des impressions et allègent la charge d'entretien quotidien tant pour les enfants que pour leurs responsables.

Plaisir et création : l'IA au service d'une création diversifiée pour un apprentissage ludique des STIM

Mettant l'accent sur le plaisir créatif immersif et la valeur pédagogique des STIM, l'algorithme ShapeGen, mis au point en interne par Funbox et basé sur l'IA, propose trois modes de génération intelligents : description vocale, saisie de texte et conversion de croquis à la main, afin de transformer instantanément les esquisses spontanées et les idées aléatoires des enfants en modèles en 3D imprimables. L'application UFun contient une bibliothèque de ressources très complète et régulièrement mise à jour, regorgeant de jouets, d'articles de papeterie, de modèles d'animaux à créer et de maquettes mécaniques, ainsi qu'une série de tutoriels STIM en ligne gratuits qui accompagnent les enfants dans l'apprentissage de la conception structurelle et de la logique d'ingénierie à travers des activités pratiques de fabrication. Contrairement à l'écosystème fermé de la Toybox, qui contraint les utilisateurs à utiliser des filaments propriétaires hors de prix, la Funbox est compatible avec tous les filaments d'acide polylactique (PLA) universels courants de 1,75 mm, ce qui permet aux particuliers de réduire les coûts d'utilisation à long terme et de laisser libre cours à leur créativité.

Prix et disponibilité

Les précommandes ouvriront le 15 juillet en exclusivité sur le site internet officiel d'ugee, au prix préférentiel de 269 dollars, avec 7 bobines de filaments PLA standard offertes aux premiers acheteurs.

À propos d'ugee

Distribuant ses produits dans plus de 100 pays, ugee est une entreprise mondiale spécialisée dans le matériel créatif qui se concentre sur les équipements d'art numérique et les outils pédagogiques destinés à l'apprentissage des STIM. Elle étend ainsi sa gamme des tablettes graphiques à l'impression en 3D grand public afin de stimuler la créativité pratique des enfants.