¡Última oportunidad para participar en los premios de fotografía OPPO imagine IF 2024!

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- OPPO publicó una última convocatoria para participar en los premios de fotografía OPPO imagine IF 2024. Desde que se lanzó el concurso el 17 de enero, se han recibido más de un millón de inscripciones de 73 países y regiones, las cuales muestran una rica variedad de culturas y tradiciones de todo el mundo. A medida que se acerca la fecha límite de inscripción global el 28 de julio, OPPO invita a los entusiastas de la fotografía a que aprovechen esta última oportunidad para capturar momentos espectaculares a través de la lente de sus cámaras y demostrar colectivamente el poder de la fotografía móvil.

Las campañas de imagine IF reúnen el trabajo inspirador de todo el planeta

Desde que comenzó la competencia, OPPO ha iniciado varias actividades temáticas para alentar a usuarios de todo el mundo a usar el poder de las imágenes para ampliar los límites de su imaginación. De mayo a julio, coincidiendo con el Día de la Madres y el inicio del verano, la campaña 'Road to Paris' invitó a los usuarios a retratar la gracia de las mamás y capturar la emoción del deporte a través de las lentes fotográficas para poder ganar un lugar en Paris Photo 2024. Mientras tanto, la campaña 'In Sync with the World' buscó imágenes que retrataran la exploración alrededor del mundo. En ambas campañas, la amplia variedad de inscripciones recibidas mostró trabajos atractivos y emotivos que fomentan el intercambio y el entendimiento entre diferentes culturas.

Celebrando la cultura en toda su diversidad

En muchas de las inscripciones enviadas hasta ahora, participantes de todo el mundo han mostrado los paisajes y tradiciones únicas de sus países de origen a través de impresionantes fotografías. Desde la animada vida costera de Río de Janeiro hasta las profundas maravillas naturales de la selva amazónica, cada imagen ofrece un portal a un mundo nuevo al que el público puede acceder.

Además de la premiación principal de OPPO imagine IF 2024, OPPO ha colaborado con Discovery Channel para mostrar la diversidad y el atractivo de las culturas del mundo a través del programa 'Culture in a Shot', que comenzó en junio en Tailandia. El programa ha mostrado cómo OPPO captura artesanías e instrumentos musicales tradicionales en una serie de imágenes cautivadoras que acercan el rico y colorido patrimonio cultural de la región a audiencias globales, al promover un intercambio intercultural más profundo.

Comparte tu imaginación y gana increíbles premios

Las inscripciones para los premios de fotografía OPPO imagine IF 2024 están abiertas hasta las 18:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) del 28 de julio. Las fotografías serán juzgadas por un prestigioso panel de jueces de todo el mundo que incluye a figuras como el ícono de la fotografía contemporánea Steve McCurry, junto con el fotógrafo de National Geographic Michael Yamashita, la maestra de Hasselblad Tina Signesdottir Hult, el miembro de Magnum Photos Alec Soth y el vicepresidente senior y director de producto de OPPO, Pete Lau. Los participantes podrán ganar premios muy interesantes, incluidos premios individuales de hasta 24 mil dólares estadounidenses y la oportunidad de exhibir su trabajo en Paris Photo 2024.

También habrá premios especiales para participantes mexicanos, como el 'Premio David Ross al Mejor Retrato', en el que cuatro ganadores recibirán 20 mil pesos mexicanos, además de un OPPO Find N3 Flip. El 'Premio México al Mejor Paisaje' ofrecerá los mismos premios a cuatro fotógrafos que capturen mejor los bellos escenarios naturales del país, mientras que el 'Premio Especial a la Juventud Mexicana' reconocerá el talento de 10 jóvenes fotógrafos, de entre 18 a 24 años, con un premio de 10 mil pesos y un OPPO Reno11 5G para cada ganador.

Más que un simple concurso de fotografía, OPPO imagine IF 2024 es una plataforma que promueve el intercambio cultural y la inspiración creativa. Todos los entusiastas de la fotografía están invitados a participar y compartir momentos conmovedores que enciendan la inspiración y la imaginación a través de una plataforma global. Para obtener más información sobre los premios de fotografía OPPO imagine IF 2024 e inscribirte, visita el sitio web oficial: https://www.oppo.com/mx/imagine-if.

