Un nuevo estudio identifica una inflamación oculta del cuero cabelludo que podría explicar por qué los tratamientos contra la alopecia con patrón androgenético dejan de funcionar

Un artículo de acceso libre describe los infiltrados linfocíticos infundíbulo-istmicos perifoliculares y la fibrosis (PIILIF), un patrón inflamatorio y fibrótico temprano centrado en el folículo que se encuentra incluso en el cuero cabelludo de apariencia normal.

MANHATTAN BEACH, California, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Los investigadores de la Dr. U Hair and Skin Clinic, en el área de Los Ángeles, informan que un patrón inflamatorio y fibrótico temprano dentro de la alopecia androgenética (AGA), la calvicie de patrón masculino y la pérdida de cabello de patrón femenino, puede ayudar a explicar por qué algunas personas dejan de responder a los tratamientos estándar "solo para la AGA" contra la pérdida de cabello y por qué los resultados pueden ser impredecibles en casos avanzados o complejos. Los resultados aparecen en Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology (Dermatología clínica, cosmética e investigativa).

El artículo describe los PIILIF, un patrón de inflamación y fibrosis temprana centrado en el folículo alrededor de la parte superior del folículo piloso. A patient with Norwood 7 pattern baldness and a prior strip-surgery treatment scar before treatment (left) and eight months after hair transplantation performed alongside PIILIF-directed management (right). Individual results vary. (PRNewsfoto/Dr. U Hair and Skin Clinic)

El artículo describe los PIILIF, un patrón de inflamación y fibrosis temprana centrado en el folículo alrededor de la parte superior del folículo piloso. Los PIILIF puede coexistir con la AGA y estar presente incluso cuando el cuero cabelludo parece normal.

"Muchas personas que sufren pérdida de cabello hacen todo lo correcto, incluido el uso de minoxidil, finasterida e incluso trasplantes capilares, pero aun así obtienen resultados decepcionantes", afirmó el Dr. Sanusi Umar, dermatólogo certificado y autor principal. "En un subgrupo significativo de pacientes con AGA, es posible que actúen en paralelo un factor inflamatorio y un factor fibrótico temprano. Cuando se pasa por alto esa biología, los resultados, como es de esperar, no están a la altura".

Diseño del estudio y resultados principales Los investigadores analizaron retrospectivamente a 129 pacientes con AGA de una cohorte de un centro de referencia. Mediante el uso de imágenes de gran aumento para guiar las biopsias de cuero cabelludo con adelgazamiento y de aspecto normal, relacionaron los hallazgos microscópicos con las características y los resultados clínicos.

Entre los aspectos más destacados, se incluyen: • Se identificaron PIILIF en el cuero cabelludo de apariencia normal en el 81 % de los pacientes, en especial entre los mayores de 44 años, con pérdida de cabello avanzada o calvicie, o con una respuesta previa deficiente. • A pesar de que con frecuencia se la denomina "dermatitis seborreica" o "caspa", solo en el 0,8 % de la cohorte se confirmó la presencia de dermatitis seborreica verdadera mediante biopsia; los PIILIF estaban presentes en el 81 %. • Entre los pacientes con AGA-PIILIF evaluables tratados con un plan que abordaba los factores hormonales y la inflamación inmunológica centrada en el folículo, el 67 % mejoró y el 2 % obtuvo resultados subóptimos. • Los resultados respaldan un espectro AGA-PIILIF y sugieren una estrategia de doble vía, hormonal más control inflamatorio/fibrótico basado en el sistema inmunitario cuando esté indicado, en la pérdida de cabello resistente al tratamiento y la calvicie de patrón.

El artículo también propone que la alopecia fibrosante de distribución patrón (FAPD) se alinea con una etapa posterior de AGA-PIILIF y recomienda clasificar la AGA-PIILIF según la fibrosis perifolicular para facilitar su reconocimiento e intervención tempranos.

Qué significa esto para las personas que no responden La mayoría de los planes se centran en el control de la dihidrotestosterona (DHT) y el apoyo al ciclo folicular con finasterida y minoxidil. Sin embargo, cuando la inflamación de tipo inmunológico y la fibrosis temprana están activas alrededor de los folículos, "más de lo mismo" puede no ser suficiente. Esto no significa que todas las personas necesiten una biopsia. Para los pacientes que no responden al tratamiento, el estudio respalda un mejor control biológico, una mejor orientación y una mejor sincronización, con una confirmación diagnóstica más temprana en casos poco claros o de alto riesgo.

La importancia del cuidado a largo plazo Cuando se padece PIILIF, el objetivo no es solo estimular el crecimiento del cabello, sino también estabilizar el entorno del cuero cabelludo. Los resultados respaldan las estrategias antiinflamatorias a largo plazo que ahorran esteroides, similares en principio a los enfoques utilizados en las alopecias cicatriciales, cuando sea adecuado desde el punto de vista clínico.

Por qué es importante para la planificación del trasplante capilar En casos avanzados, con donantes limitados, de reparación o con resultados insuficientes luego del procedimiento, la biología del cuero cabelludo puede afectar a la previsibilidad y la durabilidad. Cuando se sospecha de un patrón inflamatorio, los resultados respaldan la optimización del cuero cabelludo y la planificación basada en la biopsia, en lugar de recurrir automáticamente a injertos adicionales.

Aplicación de los resultados a la práctica clínica Los autores alientan a los médicos a adoptar vías estructuradas de detección y tratamiento para reconocer la AGA con patrón inflamatorio de manera más temprana e integrar el tratamiento a largo plazo de doble vía cuando esté indicado. El Dr. Umar presenta un ejemplo, la Prueba de detección de AGA inflamatoria (PIILIF Track), como modelo que otros pueden adoptar y perfeccionar.

El Dr. Sanusi Umar es dermatólogo certificado, fundador de la clínica Dr. U Hair and Skin Clinic en Manhattan Beach e instructor clínico en la UCLA y Harbor-UCLA, especializado en casos complejos de pérdida de cabello, calvicie, alopecias cicatriciales, AGA avanzada, queloides y reparación.

