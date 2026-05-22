Unidos por el fútbol, impulsados por la visión colectiva de la excelencia: GAC da a conocer la alianza estratégica con el Toluca FC

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 19 de mayo de 2026, en medio del creciente entusiasmo por la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, GAC anunció oficialmente una alianza estratégica de dos años con el Deportivo Toluca Fútbol Club, legendario club del fútbol mexicano. GAC se convirtió en el patrocinador oficial del Toluca FC. Esta alianza representa un paso fundamental en la estrategia de marketing deportivo internacional de GAC en el continente americano de cara a la Copa Mundial 2026, y consolida aún más la presencia de la marca en el mercado local y su impacto internacional en los principales mercados del continente americano.

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El Toluca FC es un emblemático club con una gran historia y una fuerza competitiva en el fútbol mexicano, y desde su fundación en 1917, sus valores de excelencia, disciplina, resiliencia y mentalidad ganadora han estado en estrecha sintonía con la filosofía de la marca de GAC basada en un rendimiento que prioriza la calidad, está impulsado por la innovación y aspira a los niveles más altos. Como marca china de automóviles con amplio reconocimiento en el mercado mexicano, GAC se une al Toluca FC en una colaboración de gran alcance entre una empresa líder del sector automotriz y un equipo campeón de fútbol, para iniciar un nuevo capítulo de colaboración intersectorial motivada por aspiraciones compartidas.

Mediante esta colaboración, ambas partes desarrollarán de manera conjunta iniciativas de exposición de la marca, experiencias exclusivas para los aficionados y eventos especiales. Al interactuar con grupos de usuarios locales de una manera más cercana y auténtica, crearán profundos vínculos con millones de fanáticos del fútbol. Al aprovechar el fútbol como una plataforma cultural tan popular en todo México, GAC conseguirá maximizar el alcance de la marca, para consolidar su imagen premium, confiable e innovadora en México y completar la transición crucial que se produce de la "llegada a un nuevo mercado" a la "localización de la marca".

La alianza con el Toluca FC constituye otro importante hito luego de las colaboraciones de GAC en el ámbito deportivo en mercados clave de América Latina, como Brasil, Colombia, Bolivia y Uruguay. GAC ha creado ahora una matriz de marketing deportivo que abarca América Latina y vincula el mundo, pasando del patrocinio de un punto único a un ecosistema deportivo coordinado a nivel mundial. Al ampliar constantemente su presencia y mejorar su matriz de marketing deportivo en América Latina, GAC profundiza los vínculos emocionales con los consumidores locales y destaca de manera constante la influencia mundial de la marca.

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FUENTE GAC