GAC amplía su presencia internacional a través de servicios de primera calidad, e inicia una nueva etapa de expansión mundial de alta calidad

GUANGZHOU, China, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Siguiendo su estrategia mundial ONE GAC 2.0, GAC ha iniciado una nueva etapa de expansión internacional acelerada. Durante los dos últimos años, las ventas internacionales de GAC, prácticamente se han triplicado, con lo cual se ha ganado la confianza de más de 400.000 usuarios en todo el mundo.

GAC no solo fabrica vehículos de primer nivel, sino que también establece nuevos referentes de servicio a nivel mundial. A partir de su filosofía "Service First, Customer First" (El servicio es lo primero, el cliente es lo primero), GAC International mantiene su compromiso con la implementación del estándar de servicio del Sistema de Estándares del Servicio de Ventas (GSSW, por sus siglas en inglés) de GAC INTERNATIONAL en todos los mercados internacionales, con lo cual consigue crear un sistema que cumple con los estándares mundiales generales y a la vez se adapta a las características del mercado local.

En Tailandia, GAC presentó GAC CARE, su primera marca de servicio internacional, mediante la cual crea un sistema de servicios para todo el ciclo de vida que comienza y termina en el usuario a través de sus "Cuatro pilares fundamentales".

En Singapur, GAC ha construido talleres de servicio de alta calidad e implementado un sistema de gestión de servicios para todo el proceso, que es estándar, transparente y fácil de seguir.

En Hong Kong (Región Administrativa Especial), GAC ha abierto un canal de logística rápido y especializado para facilitar el envío de vehículos inmediatamente después de su fabricación, y la recogida al llegar al destino, en función de las necesidades del mercado local.

En el Medio Oriente, GAC ha ofrecido políticas de garantía ampliada para los vehículos y las baterías de alimentación. Ante perturbaciones regionales, GAC ha mantenido su compromiso con la atención al cliente y garantizado un servicio ininterrumpido.

En Europa, GAC se ha asociado con un proveedor profesional de asistencia en carretera para ofrecer este servicio gratuito en toda Europa y servicios especializados para vehículos eléctricos.

Por otra parte, al aprovechar sus capacidades de servicio digital, GAC, ofrece servicios integrales y confiables en todas las situaciones a través de la aplicación GAC y el sistema de infoentretenimiento multilingüe de los vehículos, con lo cual mejora de manera general la experiencia del usuario.

Hasta la fecha, GAC ha establecido su presencia en cinco importantes regiones del mundo, que abarcan 102 países y territorios, con nueve almacenes de piezas de recambio y más de 696 puntos de venta, lo que permite una respuesta rápida, el suministro de recambios originales y servicios locales de fácil acceso, para cumplir con su compromiso de "El servicio es lo primero".

Donde quiera que lleguen los vehículos de GAC, allí están los servicios; donde quiera que estén los usuarios, se mantiene la confianza. GAC está definiendo la imagen internacional de las marcas chinas de automóviles a través de servicios sistemáticos, y está ayudando a los vehículos chinos a pasar de la "expansión mundial" a la "integración internacional" y el "auge mundial".

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988448/GAC_CARE.jpg

FUENTE GAC