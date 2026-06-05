Univar Solutions amplía su alianza con BASF Petrochemicals como distribuidor exclusivo de Hexamoll® DINCH en Norteamérica

"Esta alianza mejorada con BASF refleja nuestro compromiso compartido de brindar soluciones diferenciadas y de alto valor al ofrecer seguridad, servicio y experiencia a los clientes en toda Norteamérica", afirmó Dan Matheny, vicepresidente mundial de gestión de productos y comercio de Univar Solutions. "Hexamoll® DINCH es un producto de rendimiento técnico equilibrado, confiable y bien posicionado en el mercado de los plastificantes, y expandir nuestro rol como socio de distribución exclusivo de BASF nos permite respaldar a los clientes con un suministro confiable, asesoría técnica y una experiencia comercial sin problemas en EE. UU. y Canadá".

Mediante el acuerdo ampliado, los clientes de Norteamérica se beneficiarán de la red de distribución integrada de Univar Solutions, su experiencia técnica y un soporte comercial centrado en el cliente, en combinación con el portafolio de plastificantes de BASF, reconocido a nivel mundial. Hexamoll® DINCH es un plastificante sin ftalatos que se utiliza ampliamente en aplicaciones que requieren de sólidas características de rendimiento, flexibilidad de formulación, y cumple con altos estándares de seguridad y calidad en una variedad de mercados finales industriales y de consumo.

"Nos complace ampliar nuestra alianza con Univar Solutions y nombrarlos nuestro socio de distribución exclusivo para Hexamoll® DINCH en toda Norteamérica", señaló el Dr. Michael Limbach, vicepresidente de Gestión Empresarial del Sector Petroquímico Industrial de BASF. "La sólida presencia en el mercado de Univar Solutions, sus capacidades de venta técnica y su establecida infraestructura logística los convierten en un socio sumamente eficaz para continuar apoyando a los clientes con un acceso confiable a nuestro portafolio de plastificantes sin ftalatos en toda la región".

Univar Solutions y BASF cuentan con una larga trayectoria de colaboración basada en la excelencia operativa, el conocimiento del mercado y un enfoque compartido en el éxito del cliente. La relación ampliada fortalece la capacidad de Univar Solutions de ofrecer un servicio localizado, una logística confiable y perspectivas orientadas a las aplicaciones para los clientes que buscan un acceso constante a plastificantes de alto rendimiento.

Descubra cómo esta alianza establece un nuevo estándar para la colaboración entre proveedores y distribuidores, y aporta valor a lo largo de toda la cadena de suministro, visite nuestro sitio web para obtener más información.

Hexamoll® es una marca registrada de BASF SE. Hexamoll® DINCH® | Univar Solutions

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es una empresa distribuidora líder mundial de especialidades químicas e ingredientes que representa un portafolio de primera clase de los principales productores del mundo. Con la mayor flota de transporte privado y el mayor equipo técnico de ventas del sector, un conocimiento logístico sin igual, un profundo conocimiento del mercado y de la normativa, el desarrollo de fórmulas y recetas y herramientas digitales líderes, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor añadido a una amplia variedad de mercados, sectores y aplicaciones. Al tiempo que cumple con su propósito de ayudar a mantener a las comunidades saludables, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions mantiene el compromiso de ayudar a que sus clientes y proveedores innoven y se enfoquen en crecer juntos. Más información en univarsolutions.com.

Acerca de BASF

BASF Corporation, con sede en Florham Park, Nueva Jersey, es la filial norteamericana de BASF SE, Ludwigshafen, Alemania. BASF cuenta con más de 15.600 empleados en Norteamérica y registró ventas por 18.100 millones de dólares en 2025. Para obtener más información acerca de las operaciones de BASF en Norteamérica, visite www.basf.com/us.

En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Nuestra ambición: queremos ser la empresa química preferida para hacer posible la transformación ecológica de nuestros clientes. Combinamos el éxito económico con la protección ambiental y la responsabilidad social. Alrededor de 108.000 empleados en el Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y en casi todos los países del mundo. Nuestra cartera incluye, como negocios principales, los segmentos de productos químicos, materiales, soluciones industriales y nutrición y cuidado; nuestros negocios independientes se agrupan en los segmentos de tecnologías de superficies y soluciones agrícolas. BASF generó ventas de alrededor de 60.000 millones de euros en 2025. Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de valores de Frankfurt (BAS) y como certificados de depósito estadounidenses (BASFY) en Estados Unidos. Más información en www.basf.com.

Información y declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene "declaraciones prospectivas" según la legislación vigente con respecto a elementos financieros y operativos relacionados con el negocio de la empresa. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por palabras como "cree", "espera", "puede", "hará", "debería", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado están condicionadas por este lenguaje de advertencia. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden escaparse del control de la empresa, y podrían dar lugar a que las expectativas no se cumplan o podrían afectar de forma material y negativa a la actividad, la situación financiera, los resultados de las operaciones o los flujos de efectivo de la empresa. Aunque las declaraciones anticipadas se basan en lo que la dirección considera suposiciones razonables, le advertimos de que la información prospectiva presentada en este comunicado no es garantía de acontecimientos o resultados futuros, y que los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o sugeridos en la información anticipada contenida en este comunicado. Para más información sobre los factores que podrían afectar a la empresa, consulte el informe anual más reciente de la empresa y otros informes financieros, incluida la información expuesta bajo el título "Factores de riesgo". Cualquier declaración prospectiva representa la opinión de la empresa únicamente en la fecha de este comunicado y no debe considerarse como la opinión de la empresa en una fecha posterior, y la empresa no asume ninguna obligación de actualizar alguna declaración prospectiva, salvo que lo exija la ley.

FUENTE Univar Solutions LLC