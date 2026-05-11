Univar Solutions designa a Christopher Kelley como director ejecutivo de ChemPoint

DOWNERS GROVE, Illinois, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, ChemPoint LLC ("ChemPoint"), filial de Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la empresa"), uno de los principales proveedores a nivel mundial de soluciones para usuarios de ingredientes y productos químicos especializados, anunció la designación de Christopher (Chris) Kelley como director ejecutivo de ChemPoint, con vigencia desde el 1 de junio de 2026.

El día de hoy, ChemPoint LLC (“ChemPoint”), filial de Univar Solutions LLC (“Univar Solutions” o “la empresa”), uno de los principales proveedores a nivel mundial de soluciones para usuarios de ingredientes y productos químicos especializados, anunció la designación de Christopher (Chris) Kelley como director ejecutivo de ChemPoint, con vigencia desde el 1 de junio de 2026. Univar Solutions LLC Logo (PRNewsfoto/Univar Solutions LLC)

Kelley es un líder ejecutivo de comprobada solvencia con más de tres décadas de experiencia impulsando el crecimiento rentable, la excelencia operativa y la transformación empresarial en los sectores de distribución industrial y fabricación. Recientemente ocupó el cargo de presidente de USABlueBook, empresa de distribución especializada de HD Supply con una facturación de 250 millones de dólares, en la que asumió la responsabilidad total de la cuenta de resultados y dirigió una organización de 350 personas. Durante su mandato, Kelley logró un crecimiento constante de dos dígitos, amplió los márgenes y modernizó los sistemas mediante la implantación de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) basado en la nube, además de reforzar las capacidades de la organización mediante la transformación de talentos y la cultura.

Antes de ese cargo, Kelley ocupó puestos de alta dirección en HD Supply y General Electric, en áreas como marketing, comercio electrónico, relaciones con inversores, desarrollo estratégico y operaciones de Six Sigma. Su trayectoria profesional incluye el desarrollo de plataformas de comercio digital, la dirección de transformaciones complejas y la puesta en marcha de iniciativas estratégicas que han mejorado la rentabilidad y el valor para los accionistas.

"Chris es un líder de gran prestigio con una sólida trayectoria en obtener resultados, formar equipos de alto rendimiento y promover la innovación en el sector de la distribución", declaró David Jukes, presidente y director ejecutivo de Univar Solutions. "Su amplia experiencia en el ámbito comercial, su disciplina operativa y su enfoque centrado en el cliente lo convierten en la persona idónea para dirigir ChemPoint en su próxima fase de crecimiento".

Como director ejecutivo de ChemPoint, Kelley liderará el compromiso continuo de la empresa con el crecimiento de proveedores y clientes mediante su plataforma digital, su experiencia técnica y su modelo de marketing multicanal.

"Me complace unirme a Univar Solutions y liderar la empresa ChemPoint", comentó Kelley. "ChemPoint creó un modelo único y de gran valor que combina la transformación digital con un profundo compromiso con clientes y proveedores. Espero trabajar con el equipo para acelerar el crecimiento, ampliar nuestras capacidades y ofrecer un valor excepcional a nuestros socios".

Para obtener más información sobre cómo ChemPoint aprovecha la experiencia en el sector, los datos detallados, las estrategias y herramientas de marketing multicanal para contribuir al crecimiento, visite chempoint.com.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es una empresa distribuidora líder mundial de especialidades químicas e ingredientes que representa una cartera de primera clase de los principales productores del mundo. Con la mayor flota de transporte privado y el mayor equipo técnico de ventas del sector, un conocimiento logístico sin igual, un profundo conocimiento del mercado y de la normativa, el desarrollo de fórmulas y recetas y herramientas digitales líderes, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor añadido a una amplia variedad de mercados, sectores y aplicaciones. A la vez que cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a clientes y proveedores a innovar y centrarse en "crecer juntos". Más información en univarsolutions.com.

Acerca de ChemPoint

ChemPoint LLC, filial de Univar Solutions LLC, es una empresa de distribución única que brinda servicios de marketing y ventas para productos químicos finos y especializados en América del Norte, Europa, Medio Oriente, África y América Latina. La empresa mantiene relaciones de líneas de productos exclusivas con fabricantes de primer nivel y suministra soluciones personalizadas a más de 70 socios proveedores y más de 200 líneas de productos a nivel mundial. Para obtener más información, visite chempoint.com.

Información y declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene "declaraciones prospectivas", de conformidad con la legislación vigente, sobre aspectos financieros y operativos relacionados con la actividad de la empresa. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por palabras como "cree", "espera", "puede", "hará", "debería", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado están condicionadas por este lenguaje de advertencia.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden escaparse del control de la empresa, y podrían dar lugar a que las expectativas no se cumplan o podrían afectar de forma material y negativa a la actividad, la situación financiera, los resultados de las operaciones o los flujos de efectivo de la empresa. Aunque las declaraciones anticipadas se basan en lo que la dirección considera suposiciones razonables, le advertimos de que la información prospectiva presentada en este comunicado no es garantía de acontecimientos o resultados futuros, y que los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o sugeridos en la información anticipada contenida en este comunicado. Para más información sobre los factores que podrían afectar a la empresa, consulte el informe anual más reciente de la empresa y otros informes financieros, incluida la información expuesta bajo el título "Factores de riesgo". Cualquier declaración prospectiva representa la opinión de la empresa únicamente en la fecha de este comunicado y no debe considerarse que representa la opinión de la empresa en una fecha posterior, y la empresa no asume ninguna obligación, salvo que lo exija la ley, de actualizar cualquier declaración prospectiva.

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FUENTE Univar Solutions LLC