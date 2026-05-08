Univar Solutions anuncia cambios en la junta directiva

David Jukes, presidente y director ejecutivo, asumirá el cargo de presidente ejecutivo a partir del 1 de julio de 2026

DOWNERS GROVE, Illinois, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" o "la empresa"), empresa líder mundial en soluciones para usuarios de ingredientes especializados y productos químicos, anunció un cambio en su equipo directivo destinado a respaldar el crecimiento continuo y la transformación estratégica de la empresa. Univar Solutions continúa centrándose en crear valor en todos los segmentos de su negocio; el presidente y director ejecutivo de la empresa, David Jukes, pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo.

David Jukes, presidente y director ejecutivo, asumirá el cargo de presidente ejecutivo a partir del 1 de julio de 2026.

A partir del 1 de julio, el presidente ejecutivo colaborará en estrecha colaboración con el equipo directivo y la junta directiva para ejercer una supervisión estratégica, garantizar continuidad y ejecución, y respaldar las prioridades empresariales a largo plazo. Esta transición refleja la confianza de la empresa en su equipo directivo y su preparación para la próxima fase de creación de valor.

La evolución organizativa orienta a Univar Solutions hacia segmentos diferenciados y centrados en el cliente:

Distribución y servicios químicos: este segmento está dirigido por el director ejecutivo, Robert (Bob) Craycraft, y centrado en combinar una completa variedad de productos químicos con una sólida red logística mundial para ofrecer un servicio local de primera clase.

Ingredientes + Especialidades: dirigido por el director ejecutivo, Nicholas (Nick) Powell y dedicado a prestar servicio a sectores específicos con una cartera de primer nivel de productos químicos especializados e ingredientes, respaldado por una red mundial de laboratorios de formulación y cocinas de pruebas para resolver desafíos técnicos y ayudar a llevar al mercado mejores productos, con mayor rapidez.

ChemPoint: continuará ayudando a proveedores y clientes a descubrir nuevas oportunidades de crecimiento mediante la creación de contenido bajo demanda y campañas de marketing digital multicanal para una amplia variedad de productos químicos e ingredientes.

Cada director ejecutivo informará a la junta directiva, lo que reforzará la rendición de cuentas y la claridad estratégica.

"Esta evolución supone un hito importante para Univar Solutions", declaró David Jukes, presidente y director ejecutivo. "Esta nueva etapa representa la culminación de un minucioso plan de sucesión elaborado en estrecha colaboración con nuestra junta directiva y espero seguir centrándome en estrategias a largo plazo, gobernanza y en promover las relaciones externas, así como las alianzas para la empresa", afirmó Jukes.

Cada segmento operará con mayor autonomía, responsabilidad y agilidad, lo que permitirá centrarse más claramente en las necesidades de los clientes, la dinámica del mercado y la innovación, a la vez que se mantienen las capacidades, la cultura y los valores comunes de la empresa. Como consecuencia de esta evolución, Nicholas (Nick) Alexos pasará de ocupar el cargo de vicepresidente ejecutivo y director financiero a formar parte de la junta directiva de Univar Solutions.

"Las numerosas aportaciones de Nick, especialmente durante nuestra transición de empresa cotizada a empresa privada, han sido muy importantes. Le estoy profundamente agradecido por su colaboración y espero trabajar con él como miembro de nuestra junta directiva", agregó Jukes. "Nuestra estructura más especializada se basa en la solidez de nuestras plataformas, permite a nuestros equipos trabajar en más estrecha colaboración con los clientes y posiciona a la empresa para competir y crecer de forma más eficaz en diversos mercados finales. Espero poder apoyar a nuestro equipo directivo en la puesta en marcha de esta nueva etapa".

Cualquier anuncio adicional sobre el equipo directivo que se ajuste a la estructura de la división se comunicará según sea necesario.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es una empresa distribuidora líder mundial de especialidades químicas e ingredientes que representa una cartera de primera clase de los principales productores del mundo. Con la mayor flota de transporte privado y el mayor equipo técnico de ventas del sector, un conocimiento logístico sin igual, un profundo conocimiento del mercado y de la normativa, el desarrollo de fórmulas y recetas y herramientas digitales líderes, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones a medida y servicios de valor añadido a una amplia variedad de mercados, sectores y aplicaciones. A la vez que cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a clientes y proveedores a innovar y centrarse en "crecer juntos". Más información en univarsolutions.com.

Información y declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene "declaraciones prospectivas", de conformidad con la legislación vigente, sobre aspectos financieros y operativos relacionados con la actividad de la empresa. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente por palabras como "cree", "espera", "puede", "hará", "debería", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado están condicionadas por este lenguaje de advertencia.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden escaparse del control de la empresa, y podrían dar lugar a que las expectativas no se cumplan o podrían afectar de forma material y negativa a la actividad, la situación financiera, los resultados de las operaciones o los flujos de efectivo de la empresa. Aunque las declaraciones anticipadas se basan en lo que la dirección considera suposiciones razonables, le advertimos de que la información prospectiva presentada en este comunicado no es garantía de acontecimientos o resultados futuros, y que los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los expresados o sugeridos en la información anticipada contenida en este comunicado. Para más información sobre los factores que podrían afectar a la empresa, consulte el informe anual más reciente de la empresa y otros informes financieros, incluida la información expuesta bajo el título "Factores de riesgo". Cualquier declaración prospectiva representa la opinión de la empresa únicamente en la fecha de este comunicado y no debe considerarse que representa la opinión de la empresa en una fecha posterior, y la empresa no asume ninguna obligación, salvo que lo exija la ley, de actualizar cualquier declaración prospectiva.

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FUENTE Univar Solutions LLC