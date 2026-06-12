Vantage marca un hito con su participación simultánea en FX Expo Quito y Wealth Expo Colombia

Port Vila, VANUATU, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage marcó un hito significativo a través de su participación simultánea en dos importantes eventos de la industria financiera celebrados en América Latina el 30 de mayo: FX Expo Quito en Ecuador y Wealth Expo Colombia en Medellín.

Esta doble participación destacó la capacidad de Vantage para apoyar iniciativas de gran escala en múltiples ubicaciones al mismo tiempo, al tiempo que fortaleció su interacción con participantes de la industria, socios y comunidades financieras presentes en los eventos.

En conjunto, ambos eventos recibieron aproximadamente 3.000 asistentes, y el equipo de Vantage interactuó con los participantes sobre una variedad de temas relacionados con los mercados financieros, recursos educativos, funcionalidades de la plataforma y desarrollos más amplios de la industria.

En FX Expo Quito, Vantage recibió a los visitantes en su stand con una estación de café, creando un espacio para el networking y conversaciones sobre desarrollos del mercado, servicios de soporte al cliente y recursos educativos. La compañía también contribuyó a la agenda educativa del evento, con Daniela Dávila e Isabella Acosta presentando "Comunidad como Estrategia de Marketing", mientras que Juan González participó en el panel "El Auge del Trading y su Impacto en la Economía Latinoamericana".

El evento concluyó con Vantage recibiendo dos reconocimientos de FX Expo Quito: Mejor Plataforma de Trading y Mejor Experiencia de Trading para Clientes.

"Observamos una fuerte convocatoria, con asistentes altamente alineados con el público objetivo del evento", afirmó Alejandro Zelniker de Vantage. "Participar en dos eventos en la región de forma simultánea refleja las capacidades operativas de Vantage y su compromiso de apoyar la interacción dentro de la industria".

En Wealth Expo Colombia, Vantage continuó su participación mientras los asistentes visitaban el stand de la compañía y participaban en el juego interactivo Reflex Game, con la oportunidad de ganar mercancía oficial de Vantage.

El programa educativo contó con representantes de Vantage en presentaciones magistrales, paneles y talleres. Alejandro Zelniker presentó "Operar con el Mercado en Caos o en Reposo", mientras que Rodrigo Martínez participó en el panel "Tendencias Redefiniendo el Mercado del Trading en Colombia". Andrés Cardona participó en "El Papel de las Plataformas en la Expansión del Trading en la Región", y Julio Vásquez dirigió el taller "Cómo Evitar el Over-Trading".

Como reflejo adicional de su participación en el evento, Vantage fue reconocida en Wealth Expo Colombia con los premios Broker Más Confiable y Mejor Plataforma de Copy Trading.

"Fue una excelente oportunidad para conectar con líderes de la industria, asistentes al evento y socios estratégicos", afirmó Rodrigo Martínez de Vantage. "Participar en dos destacados eventos de la industria refleja la creciente importancia de América Latina dentro de la industria financiera global y el mayor interés en la educación financiera y la innovación tecnológica."

En conjunto, los dos eventos reflejaron las capacidades operativas de Vantage, su coordinación efectiva y su compromiso continuo de contribuir a las conversaciones de la industria financiera.

Vantage extiende su agradecimiento a los asistentes, socios y organizadores que contribuyeron a ambos eventos, y espera continuar su participación en eventos de la industria y su interacción con la comunidad financiera en general.

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FUENTE Vantage