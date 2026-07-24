Vantage aporta perspectivas globales sobre el trading en la Peru Blockchain Conference 2026

PORT VILA, Vanuatu, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets participó en la Peru Blockchain Conference 2026 como Patrocinador Gold, donde interactuó con profesionales de la industria, innovadores tecnológicos y entusiastas de blockchain en el JW Marriott Larcomar de Lima el 11 de julio, tras un evento de networking VIP celebrado el 10 de julio.

A través de dos sesiones de ponencias y un panel de discusión, Vantage compartió perspectivas sobre cómo blockchain, las stablecoins y la liquidez digital están transformando el acceso a los mercados financieros en América Latina.

Raúl Cabrera presentó "El trader como arquitecto", donde analizó cómo la estructura, la estrategia y la toma de decisiones configuran el proceso de trading moderno. Julio Vásquez ofreció la ponencia "De blockchain al trading global: stablecoins, liquidez digital y nuevas herramientas para el inversionista", en la que examinó el creciente papel de las tecnologías basadas en blockchain en los mercados financieros globales.

Rodrigo Martínez participó en un panel sobre la evolución del ecosistema cripto en América Latina, en el que abordó cómo los activos digitales están trascendiendo la inversión para avanzar hacia aplicaciones más amplias en la vida cotidiana.

La conversación continuó en el stand de Vantage, donde los visitantes conocieron al equipo y participaron en una activación interactiva centrada en la tecnología financiera y la educación sobre los mercados.

"En Vantage, observamos un interés creciente por la tecnología blockchain y los activos digitales en América Latina", afirmó Mariana Higa, CR Growth Regional Manager de Vantage. "La Peru Blockchain Conference nos brindó la oportunidad de intercambiar ideas directamente con una comunidad cada vez más informada y analizar cómo estas tecnologías pueden contribuir al futuro de las finanzas".

La participación de Vantage refleja su compromiso continuo con el diálogo dentro de la industria, la educación financiera y la interacción con las comunidades fintech y blockchain.

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FUENTE Vantage