Vantage recibe dos premios en la Wealth Expo Bolivia 2026

PORT VILA, Vanuatu, 11 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, un bróker de contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés) de múltiples activos, participó en la Wealth Expo Bolivia 2026 el pasado 27 de junio en el Hotel Los Tajibos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

El evento reunió a operadores, inversionistas, profesionales de las finanzas y participantes del sector con el fin de analizar la educación en materia de trading, perspectivas del mercado, tendencias de inversión y servicios financieros en Latinoamérica.

En su calidad de patrocinador Diamante, Vantage dio la bienvenida a cerca de 500 visitantes en el stand 1. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer al equipo, plantear sus dudas, informarse acerca de la educación en trading y las perspectivas del mercado, además de disfrutar de una actividad promocional en una cafetería del lugar.

Durante el encuentro, Vantage recibió dos galardones por parte de la organización: "Mejor experiencia de trading" y "Mejor plataforma de trading regulada", los cuales reconocen su participación, así como su enfoque en la educación de los clientes, la experiencia en la plataforma y el compromiso con las comunidades financieras en la región de Latinoamérica.

Vantage también aportó sus conocimientos en sesiones dedicadas a los sistemas de trading, las alianzas estratégicas, el desarrollo regional de las operaciones e inversiones y la psicología del trading. David Ceballos, administrador de Desarrollo de Negocios en Vantage, expuso el tema "Sistemas de trading", mientras que Marcia Farías disertó acerca de "Alianzas de alto valor: cómo construir negocios sostenibles en la nueva era del trading". Sara Páez, líder del Equipo de Relaciones con el Cliente en Vantage, dirigió un taller acerca de la "Psicología del trading y por qué operar con brókers regulados".

"La participación de Vantage en la región complementa la labor que hemos llevado a cabo durante casi 16 años. Mediante iniciativas de esta índole, continuamos relacionándonos con las comunidades de trading en toda América Latina, compartimos perspectivas de mercado y fortalecemos los lazos con clientes, socios y participantes del sector", afirmó David Ceballos.

El evento se celebró después de un cóctel VIP realizado el 26 de junio y formó parte de las participaciones de Vantage en la Wealth Expo dentro de la región latinoamericana durante este año. Los detalles acerca de los próximos eventos se compartirán a través de los canales oficiales de Vantage.

Acerca de Vantage

Vantage Markets, o Vantage, es un bróker de múltiples activos de CFD que ofrece a sus clientes acceso a una amplia variedad de productos de contratos por diferencia (CFD), como divisas, materias primas, índices, acciones, fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) y bonos.

Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos que conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Descargo de responsabilidad: Este artículo se proporciona solo con fines informativos generales y educativos, por lo que no constituye un asesoramiento financiero, asesoramiento de inversión, ni una oferta o solicitud de ningún producto o servicio financiero. La disponibilidad de los productos y servicios de Vantage está sujeta a las leyes y regulaciones vigentes en la jurisdicción correspondiente.

FUENTE Vantage