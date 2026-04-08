Vantage Markets participa como patrocinador Gold en la Mexico Blockchain Week

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets participó como patrocinador Gold en la Mexico Blockchain Week, que se llevó a cabo el 28 de marzo en el Hilton Mexico City Reforma. Este evento marcó el primero de los dos compromisos de la Blockchain Week en la región.

Vantage Markets participará como patrocinador Gold en la Mexico Blockchain Week (PRNewsfoto/Vantage)

Durante el evento, el equipo de Vantage estuvo presente para dar la bienvenida a los asistentes e interactuar con los participantes interesados en aprender sobre las operaciones y las tecnologías blockchain. La marca contó con un stand que mostraba su presencia mundial, incluyendo su patrocinio de Scuderia Ferrari HP, junto con un juego de reacción interactivo en el que los visitantes podían poner a prueba sus reflejos y ganar productos oficiales de Vantage.

Además de las actividades en su stand, Vantage contribuyó al programa del escenario principal del evento con tres oradores destacados. Juan Carlos Morales y Oscar Portillo hicieron presentaciones magistrales centradas en los principales criptoactivos y el papel de la tecnología blockchain en mejorar la eficiencia transaccional, desde una perspectiva informativa. Además, Brissia Delgado participó en un panel del sector junto con representantes de otras empresas para compartir sus perspectivas sobre el panorama cambiante de los activos digitales.

Vantage tuvo el privilegio de interactuar con la dinámica comunidad mexicana de blockchain y tecnología financiera, para compartir información sobre las operaciones y los activos digitales.

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FUENTE Vantage