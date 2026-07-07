Vantage presenta trading de CFD en oro las 24 horas del día, los 7 días de la semana con XAUUSD247

Los clientes elegibles ahora pueden operar CFD en oro más allá de la semana de trading tradicional, incluidos los fines de semana, mediante MT5, TradingView y la aplicación Vantage.

PORT VILA, Vanuatu, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Vantage Markets ("Vantage"), bróker de contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés) de activos múltiples, anunció el lanzamiento de XAUUSD247. CME Group anunció recientemente planes para ampliar el trading de algunos productos de futuros en oro las 24 horas, los 7 días de la semana, sujeto a revisión regulatoria. XAUUSD247 es un producto de CFD extrabursátil (OTC) independiente ofrecido por Vantage.

"XAUUSD247 ofrece a los clientes elegibles acceso a CFD en oro después del horario estándar de mercado, respaldados por una mecánica de productos transparente y controles de trading claramente definidos", afirmó Marc Despallieres, director ejecutivo de Vantage.

XAUUSD247 está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluidos los sábados y domingos, sujeto al mantenimiento programado de la plataforma y la disponibilidad regional. El producto utiliza un tamaño de contrato de una onza, en comparación con el tamaño de contrato de 100 onzas del producto XAUUSD tradicional de Vantage. No se aplica ninguna comisión de trading por separado, aunque pueden aplicar spreads, cargos de financiación y otros costos aplicables. El apalancamiento escalonado de hasta 100x puede estar disponible, sujeto al tamaño de la posición, el tipo de cuenta y las condiciones de operación aplicables. Cálculo de margen unilateral para cuentas elegibles que tienen tanto posiciones largas como cortas.

Además, XAUUSD247 incorpora límites de exposición neta y bruta a nivel de cuenta como parte de su marco de gestión de riesgos. Cuando se alcanza el umbral de exposición aplicable, las cuentas entran en el modo de solo cierre hasta que la exposición vuelva a estar por debajo del límite correspondiente. Los márgenes aplicables, los cargos financieros, el apalancamiento, los límites de exposición y otras condiciones de trading pueden variar según el tipo de cuenta del cliente, la región y la entidad Vantage aplicable.

La página estará disponible de manera oficial el 6 de julio.

Acerca de Vantage

Vantage Markets es un bróker de CFD de activos múltiples que ofrece acceso a oro, divisas, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 17 años de experiencia, Vantage ofrece una plataforma de operaciones confiable, una aplicación móvil galardonada y una experiencia de operaciones fácil de usar.

Advertencia sobre riesgos: los CFD son productos apalancados complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las operaciones con CFD pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

Descargo de responsabilidad: este contenido tiene fines únicamente informativos y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión. La disponibilidad de los productos y servicios descritos en esta versión está sujeta a restricciones de jurisdicción y puede no estar disponible para los residentes de ciertos países o regiones.

FUENTE Vantage