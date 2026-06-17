Vantage asegura una posición en la lista Fortune Crypto Innovators, lo que destaca la innovación en el trading entre mercados

PORT VILA, Vanuatu, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage, bróker global de activos múltiples para trading de contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés), anunció su inclusión en la lista Fortune Crypto Innovators. Seleccionada de manera independiente por el departamento editorial de Fortune con base en sus criterios editoriales, la lista sirve como un punto de referencia reconocido en el sector, el cual destaca a las empresas que operan en los ecosistemas de activos digitales y financieros en general.

A medida que las finanzas tradicionales y los activos digitales confluyen, experimentar las complejidades operativas y tecnológicas de ambos entornos requiere una infraestructura sólida. La selección de Vantage destaca su capacidad de ofrecer acceso a ambos sectores, lo que sitúa al bróker junto a destacadas empresas nativas de criptomonedas y participantes financieros institucionales que figuran en la lista.

Marc Despallieres, director ejecutivo de Vantage, señaló: "Asegurar una posición en la lista Fortune Crypto Innovators es un hito importante que refleja nuestro compromiso a largo plazo con el desarrollo operativo y la innovación de productos. En un entorno de mercado en constante evolución, nuestro objetivo sigue siendo ofrecer a los clientes un ecosistema de trading funcional y transparente. Este reconocimiento de Fortune aporta un respaldo independiente a nuestra infraestructura mundial y desarrollo continuo".

La lista Fortune Crypto Innovators ofrece una evaluación independiente basada en los criterios editoriales de Fortune. Al ser una de las pocas plataformas de CFD multiactivos incluidas en la lista, este reconocimiento destaca la capacidad de Vantage para conectar los mercados financieros tradicionales, como el mercado de divisas, materias primas e índices, con el cambiante panorama de activos digitales mediante una única plataforma de trading multiactivos.

La sólida reputación de Fortune en las clasificaciones de empresas a nivel mundial otorga a este reconocimiento una relevancia adicional para las empresas que operan en la confluencia de las finanzas, la tecnología y los activos digitales. Este reconocimiento constituye un respaldo independiente de terceros al desarrollo corporativo continuo y a las capacidades operativas de Vantage en el sector de activos múltiples.

De cara al futuro, a medida que los mercados financieros mundiales se interconectan cada vez más, la demanda de soluciones sofisticadas de intermediación de activos múltiples sigue evolucionando. Vantage mantiene su enfoque en invertir en la infraestructura de su plataforma principal, herramientas de gestión de riesgos y fondos de liquidez de activos múltiples para mantener un entorno confiable para los participantes del mercado a nivel mundial. Este desarrollo continuo permite a Vantage respaldar el acceso a una amplia variedad de mercados para los participantes mundiales que experimentan las condiciones cambiantes del mercado.

Para más información acerca de la plataforma y su inclusión en la lista "Fortune Crypto Innovators", visite Vantage Markets.

Acerca de Vantage

Vantage Markets es un bróker de CFD de activos múltiples que ofrece acceso al mercado de divisas, materias primas, índices, acciones, fondos de inversión y bonos. Con más de 16 años de experiencia, Vantage ofrece una plataforma de trading confiable, una aplicación móvil galardonada y una experiencia de trading fácil de usar.

Advertencia de riesgo: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Descargo de responsabilidad: este contenido tiene fines meramente informativos y no constituye asesoría financiera ni de inversión. No está dirigido a residentes de jurisdicciones donde el trading de CFD esté restringido o prohibido.

FUENTE Vantage