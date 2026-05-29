VARON amplía el acceso a concentradores de oxígeno portátiles y móviles para la temporada de viajes de verano

MEXICO CITY, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Con el aumento de los viajes y las actividades al aire libre en México durante el verano, VARON refuerza su acceso a soluciones de soporte respiratorio diseñadas para ayudar a los usuarios a mantener la comodidad, la seguridad y la movilidad. Su línea de concentradores de oxígeno portátiles está diseñada para personas que requieren oxigenoterapia confiable mientras se mantienen activas y en constante movimiento.

Con el aumento de las temperaturas y el incremento de los viajes en esta época del año, el soporte respiratorio constante se vuelve especialmente importante para quienes viven con afecciones respiratorias crónicas. VARON destaca su gama de dispositivos ligeros como parte de su iniciativa de preparación para el verano, respaldados por estándares de calidad certificados.

La serie VARON VP combina portabilidad y rendimiento. El concentrador de oxígeno portátil VP-2 ofrece flujo pulsado ajustable con una concentración de oxígeno estable del 93 % ± 3 %, en un diseño compacto de 2,2 kg con batería reemplazable para uso diario.

El concentrador de oxígeno móvil VARON VL-2 pesa solo 1,5 kg y proporciona un flujo continuo de 3 L/min, ideal para un uso sencillo y mayor movilidad gracias a su batería externa.

El VP-6 ofrece flujo continuo ajustable hasta 6 niveles e incluye una función de nebulización integrada, lo que proporciona mayor flexibilidad para el uso diario o los viajes.

El VP-8G cuenta con 8 niveles de flujo y un sistema inteligente de doble modo con respaldo de pulso automático para mantener un suministro de oxígeno estable para diferentes patrones respiratorios.

Para la temporada de verano, VARON ofrece paquetes diseñados para mayor autonomía:

VP-2 + batería adicional: movilidad ligera

VP-6 + batería adicional: uso prolongado en viajes

VL-2 + batería adicional: solución compacta diaria

Estos paquetes forman parte de una campaña con hasta 38% de descuento en modelos seleccionados, además de un ahorro adicional de $500 en combinaciones elegibles de concentradores de oxígeno portátiles y baterías.

Ofrecido por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

Con el inicio del verano, VARON reafirma su compromiso con soluciones de oxigenoterapia portátiles que apoyan la independencia, comodidad y bienestar durante los viajes y la vida diaria.

Para más información, visite Sitio web oficial de VARON.

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Sitio web: https://varoninc.mx/

FUENTE VARON