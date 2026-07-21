Velo y el equipo de Fórmula 1® de McLaren Mastercard lanzan una competición mundial para hacer realidad los sueños de los aficionados al automovilismo

La campaña Live Your Fandom, establecida por Velo y el McLaren Mastercard Formula 1® Team, regresa para 2026 para traer más momentos de originalidad al automovilismo defendiendo el auténtico fandom y ofreciendo experiencias incomparables a lo largo de la temporada de F1

LONDRES, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Velo y el equipo McLaren Mastercard Formula 1® Team están dando a los fanáticos las llaves de sus sueños más salvajes con el lanzamiento de una competencia global para la segunda mitad de la temporada 2026 de F1. A partir de hoy, los fanáticos adultos de Velo y del automovilismo están invitados a compartir sus sueños más creativos y originales, para tener la oportunidad de verlos cobrar vida más adelante en la temporada como experiencias inolvidables inspiradas en los fanáticos *.

Velo and McLaren Mastercard Formula 1 ® Team Launch Global Competition to Make Motorsport Fans Ultimate Dreams a Reality Speed Speed

Ya sea pasar una noche durmiendo entre coches históricos en el icónico Centro Tecnológico McLaren, diseñar mercancía personalizada o sentarse a cenar con el CEO del equipo McLaren Mastercard Formula 1® Team, Zak Brown, ningún sueño es demasiado grande. La competencia de este año se basa completamente en convertir la imaginación de los fanáticos en realidad, con ideas originales para poner a los fanáticos al frente y al centro.

La competencia marca el regreso de la campaña Live Your Fandom, donde por segundo año, Velo, la marca líder de bolsas de nicotina en Europa**hecha para verdaderos originales, ha unido fuerzas con el equipo McLaren Mastercard Formula 1® para brindar más momentos de originalidad a los fanáticos del automovilismo.

Para hacer girar las ruedas, los pilotos del equipo McLaren Mastercard Formula 1® Team, Lando Norris y Oscar Piastri se han unido para una película de lanzamiento, pidiendo a los fanáticos que piensen en grande, sueñen más fuerte y obtengan sus ideas más audaces en la cuadrícula. Repleta de guiños descarados a momentos icónicos de la Fórmula 1 y bromas internas favoritas de los fanáticos, la película desafía a los fanáticos a presentar la experiencia de ensueño que siempre han querido que cobre vida.

A lo largo de la temporada, Velo y McLaren darán vida a una selección de experiencias de ensueño para los fanáticos, junto con muchas sorpresas para recompensar a la comunidad de fanáticos dedicados.

Al reflexionar sobre la campaña Live Your Fandom, Lou McEwen, director de marketing de McLaren Racing, dijo: "Nuestros fanáticos son el alma de McLaren Racing y, al trabajar con socios como Velo, buscamos continuamente nuevas formas de involucrarlos y acercarlos al equipo. La activación de Live Your Fandom de la temporada pasada fue un gran ejemplo de eso, y nos complace continuar la campaña, ofreciendo a nuestros fanáticos experiencias únicas en la vida con el equipo ".

Malky Brown, director global de asociaciones y contenido de BAT, comentó: "Estamos dando a los fanáticos la oportunidad de su vida. Velo se trata de celebrar los verdaderos originales, y esta competencia se trata de dejar que los fanáticos conduzcan la historia. Cuéntanos tu sueño McLaren más salvaje y creativo en las redes sociales, ¡y podríamos darle vida!"

A través de Live Your Fandom, Velo y McLaren continúan defendiendo a los fanáticos que ayudan a hacer del automovilismo lo que es, alentándolos a celebrar su pasión, individualidad y creatividad como nunca antes.

Los fanáticos pueden compartir las experiencias de sus sueños comentando la publicación de la película de lanzamiento en el Instagram de Velo, y también pueden dirigirse al sitio web de McLaren Racing para descubrir más sobre la innovadora campaña 'Live Your Fandom' y cómo formar parte del próximo capítulo.*

+18 solamente. Este producto contiene nicotina y es adictivo.

*Se aplican términos y condiciones, y están disponibles en Instagram de Velo,

**Notas para los editores **

**Según la cuota de volumen estimada de Velo en el comercio minorista medido en los siguientes mercados clave de bolsas de nicotina en Europa: Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Polonia y Suiza, calculada para el año 2025.

ACERCA DE VELO

Originaria de Escandinavia, Velo es ahora una de las principales marcas mundiales de bolsas de nicotina.

Las bolsas de nicotina son pequeñas bolsas que contienen nicotina pero no tabaco***. Están diseñados para colocarse entre el labio y el chicle, donde liberan nicotina en poco tiempo; esto puede ser diferente de una marca a otra (las bolsas Velo liberan nicotina hasta 30 minutos). Para los consumidores adultos de nicotina, las bolsas de nicotina pueden ser una alternativa a los cigarrillos o al vapeo y una forma conveniente de usar nicotina cuando fumar y vapear no son apropiados. Los consumidores de nicotina tienen más opciones que nunca, ya que las bolsas Velo también vienen en una variedad de sabores y concentraciones de nicotina para diferentes gustos y niveles de experiencia con la nicotina.

***Este producto no está exento de riesgos y contiene nicotina, una sustancia adictiva.

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundada por el piloto de carreras Bruce McLaren en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966. Desde entonces, McLaren ha ganado 23 campeonatos mundiales de Fórmula 1, más de 200 Grandes Premios de Fórmula 1, la Indianapolis 500 tres veces y las 24 Horas de Le Mans en su primer intento.

McLaren Racing compite en cuatro series de carreras. El equipo compite en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con los pilotos de McLaren Mastercard F1 Lando Norris y Oscar Piastri, la SERIE NTT INDYCAR con los pilotos de Arrow McLaren Pato O'Ward, Nolan Siegel y Christian Lundgaard, y F1 Academy con los miembros del Programa de Desarrollo de Pilotos Ella Lloyd y Ella Stevens. El equipo también compite en el Campeonato del Mundo F1 Sim Racing como McLaren F1 Sim Racing Team.

McLaren es un defensor de la sostenibilidad en el deporte y un signatario del Compromiso del Deporte para la Acción Climática de las Naciones Unidas. Su compromiso es alcanzar el cero neto para 2040 y fomentar una cultura diversa e inclusiva en la industria del automovilismo.

McLaren Racing – Sitio web oficial

FUENTE VELO