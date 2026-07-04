Velo x McLaren Mastercard Formula 1® Team relanza Live Your Fandom para acercar a los aficionados al deporte que aman

LONDRES, 4 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación* encargada por Velo destaca hasta dónde llegan los fanáticos para mantenerse conectados con los deportes y los equipos que aman, lo que refuerza la creencia de la marca de que el fandom es una forma importante de autoexpresión.

Sobre la base de esta visión, Velo x McLaren Mastercard Formula 1® Team relanza Live Your Fandom por segundo año, una plataforma diseñada para celebrar la individualidad de los fanáticos e inspirarlos a expresar su pasión de maneras originales.

Velo x McLaren Mastercard Formula 1® Team is relaunching Live Your Fandom. August 2025. Credit: Velo / McLaren

Como parte de la campaña, Velo recientemente dio a los fanáticos la oportunidad de participar con el equipo a través de una experiencia especial para fanáticos en Londres antes del Gran Premio de Gran Bretaña.

La campaña continuará a finales de este verano con el lanzamiento de una competición mundial de aficionados en @ velo.global, invitando a los aficionados a compartir sus sueños más originales inspirados en McLaren para tener la oportunidad de disfrutar de una experiencia inolvidable con el equipo.

En un deporte donde el acceso a las carreras en vivo puede ser limitado, estas experiencias son vitales para acercar a los aficionados al equipo McLaren. El estudio de investigación de Velo encontró que casi la mitad (49 %) de los fanáticos del deporte se han perdido un evento al que estaban desesperados por asistir. Esto a pesar de que un número similar (45 %) dice que el deporte desempeña un papel central en sus vidas.

Con Live Your Fandom, Velo y McLaren continúan defendiendo a los fanáticos que ayudan a hacer del automovilismo lo que es, alentándolos a celebrar su pasión, individualidad y creatividad como nunca antes.

Para obtener más información sobre la campaña 'Live Your Fandom' de Velo x McLaren, visite el Instagram de Velo.

Solo para consumidores de nicotina mayores de 18 años. Este producto contiene nicotina y es adictivo.

Notas para los editores

ACERCA DE VELO

Originaria de Escandinavia, Velo es ahora una de las principales marcas mundiales de bolsas de nicotina.

Las bolsas de nicotina son pequeñas bolsas que contienen nicotina pero no tabaco**. Están diseñados para colocarse entre el labio y el chicle, donde liberan nicotina en poco tiempo; esto puede ser diferente de una marca a otra (las bolsas VELO liberan nicotina hasta 30 minutos).Para los consumidores adultos de nicotina, las bolsas de nicotina pueden ser una alternativa a los cigarrillos o al vapeo y una forma conveniente de usar nicotina cuando fumar y vapear no son apropiados. Los consumidores de nicotina tienen más opciones que nunca, ya que las bolsas VELO también vienen en una variedad de sabores y concentraciones de nicotina para diferentes gustos y niveles de experiencia con la nicotina.

* Encuesta del Reino Unido con 2.000 encuestados adultos realizada por OnePoll del 3 al 5 de junio de 2026.

**Este producto no está exento de riesgos y contiene nicotina, una sustancia adictiva.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3003871/VELO_x_McLaren.jpg

FUENTE VELO