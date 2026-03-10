VidantaWorld Mexico Open del PGA TOUR 2026: México se prepara para vivir una de las semanas más extraordinarias del golf mundial

PGA TOUR, la Federación Mexicana de Golf y Grupo Vidanta presentaron hoy las novedades del torneo que se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre en VidantaWorld Vallarta-Nuevo Nayarit.

Además de reunir nuevamente a la élite del golf mundial en México, VidantaWorld Mexico Open se distingue por ofrecer las mejores vacaciones de golf, con experiencias únicas como Cirque du Soleil LUDÕ y un concierto de talla internacional.

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El torneo VidantaWorld Mexico Open del PGA TOUR 2026 marcará una nueva etapa en la evolución del golf en México y en la proyección internacional del país dentro del calendario del PGA TOUR.

Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, la élite del golf mundial se reunirá nuevamente en VidantaWorld Vallarta-Nuevo Nayarit para disputar este torneo, que en los últimos años se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes que se realizan en México.

Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la Federación Mexicana de Golf, Lili Álvarez Salum, Directora General de la Federación Mexicana de Golf, Jose Alonso, Líder de Proyectos de Operaciones Hoteleras de Grupo Vidanta y Ángel Gómez, Director Ejecutivo de VidantaWorld Mexico Open.

Pero el VidantaWorld Mexico Open es mucho más que una competencia deportiva: es una semana completa donde el golf de clase mundial se combina con hospitalidad de lujo, entretenimiento internacional y una de las celebraciones culturales más emblemáticas de México, todo en un mismo destino.

Un modelo inédito en el golf profesional

La edición 2026 marcará además un momento histórico para el torneo.

Por primera vez en el golf profesional, Grupo Vidanta será simultáneamente title sponsor, sede y operador del torneo, integrando bajo una misma visión cada aspecto de la experiencia del evento.

Este modelo, poco común dentro del deporte, permite diseñar una semana de torneo completamente integrada, desde la competencia deportiva hasta la hospitalidad y las experiencias que rodean el evento.

Golf de clase mundial en VidantaWorld Vallarta-Nuevo Nayarit

La competencia se disputará en el campo VidantaWorld Vallarta, un campo que ha demostrado ser un escenario ideal para el golf profesional, con un diseño que exige precisión, estrategia y excelencia al más alto nivel.

Ubicado entre el océano Pacífico, la selva tropical y las montañas de la región, el campo ofrece además uno de los entornos naturales más espectaculares del PGA TOUR.

"El VidantaWorld Mexico Open representa golf al más alto nivel competitivo. El Campo VidantaWorld Vallarta está diseñado para desafiar a los mejores jugadores del mundo y este año presentará una configuración optimizada que fortalecerá la dinámica competitiva del torneo, al mismo tiempo que ofrecerá una experiencia extraordinaria para los aficionados que nos visitan", señaló Ángel Gómez, Director Ejecutivo de VidantaWorld Mexico Open.

Mucho más que un torneo

La edición 2026 del VidantaWorld Mexico Open estará acompañada por una serie de experiencias que transforman la semana del torneo en una celebración completa del deporte, la cultura y el entretenimiento.

Durante esos días, VidantaWorld Vallarta- Nuevo Nayarit ofrecerá a visitantes y aficionados una agenda de actividades que incluirá experiencias gastronómicas, espectáculos y propuestas de entretenimiento de talla internacional.

"Queremos que quienes visiten VidantaWorld durante el torneo vivan mucho más que un evento deportivo. Buscamos crear una experiencia completa donde el golf conviva con entretenimiento, gastronomía y hospitalidad de clase mundial, generando además una derrama económica positiva para la región y proyectándonos como un destino internacional de primer nivel", explicó Jose Alonso, Proyectos de Operaciones Hoteleras de Grupo Vidanta.

Entre los momentos más esperados de la semana destacan:

Un concierto especial de talla internacional como parte de VidantaWorld Concert Series

El espectáculo Cirque du Soleil LUDÕ, una experiencia acuática inmersiva que combina acrobacia, gastronomía y narrativa visual

Y la celebración de Día de Muertos, una de las tradiciones culturales más emblemáticas de México

México en el escenario global del golf

Desde su incorporación al calendario del PGA TOUR, VidantaWorld Mexico Open ha contribuido a posicionar a México como un destino relevante para el golf internacional.

El torneo se transmite a más de 200 mercados alrededor del mundo, proyectando la riqueza cultural del país, su hospitalidad y su capacidad para albergar eventos deportivos de talla mundial.

La edición 2026 tendrá además un significado especial al celebrarse en el año en que la Federación Mexicana de Golf conmemora su centenario.

"Este año celebramos 100 años de la Federación Mexicana de Golf, un siglo dedicado al desarrollo, la organización y el crecimiento de nuestro deporte en el país. Contar con un torneo como el VidantaWorld Mexico Open dentro del calendario del PGA TOUR es una muestra del momento que vive el golf mexicano y de la capacidad de México para albergar eventos deportivos de clase mundial", señaló Lili Álvarez, Directora General de la Federación Mexicana de Golf.

Por su parte, Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la Federación Mexicana de Golf, complementó señalando que "el VidantaWorld Mexico Open es una plataforma extraordinaria para seguir impulsando el desarrollo del golf en nuestro país. Este torneo permite que nuestros jugadores tengan la oportunidad de competir con la élite del PGA TOUR y, al mismo tiempo, proyecta a México como un escenario capaz de albergar eventos deportivos de clase mundial".

Reserva tu experiencia de campeonato

Esto es más que asistir a un torneo: es un acceso total a la mejor semana de golf en cualquier parte del mundo.

Los boletos ya están disponibles próximamente a través de Fever, con acceso general gratuito para menores de 12 años acompañados de un adulto con boleto.

Asegura tu estancia en VidantaWorld y vive la semana del torneo desde el corazón de la acción. Disponibilidad limitada; reserva con anticipación para garantizar tu lugar. Para reservar o explorar experiencias en VidantaWorld, contacta a tu agente de viajes, visite VidantaWorld.com o llame al 1-855-227-5685.

Más información:

mexicoopen.vidantaworld.com

Redes sociales:

@vidantaworldgolf

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Sobre VidantaWorld Mexico Open

Fundado en 1944 como el Abierto Mexicano de Golf, el Mexico Open es el campeonato nacional de golf de México y forma parte del PGA TOUR desde 2022. Celebrado desde 2022 en VidantaWorld Vallarta-Nuevo Nayarit, el evento reúne a los mejores golfistas del mundo junto con la reconocida hospitalidad, cultura y oferta de entretenimiento de México, en uno de los destinos más destacados de América Latina.

Sobre Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es el desarrollador líder de servicios turísticos en México y América Latina, especializado en la construcción y operación de destinos vacacionales de lujo, marcas hoteleras de alto nivel, desarrollos inmobiliarios, campos de golf, clubes de playa de lujo, megayates, parques temáticos de lujo, experiencias innovadoras y centros de entretenimiento espectaculares en México.

El enfoque visionario de la compañía para el desarrollo de destinos de playa de lujo hace realidad vacaciones extraordinarias en las ubicaciones más codiciadas de la costa mexicana: Vallarta-Nuevo Nayarit, Riviera Maya, Los Cabos, Acapulco, Puerto Peñasco, Puerto Vallarta, Mazatlán y East Cape. Su portafolio de marcas y experiencias de clase mundial incluye hoteles como The Estates, AAA Five-Diamond Grand Luxxe, Kingdom of the Sun, The Grand Bliss, The Grand Mayan, Celebrate Park, The Bliss, Mayan Palace, Sea Garden, entre otros; así como la SkyDream Parks Gondola, el primer teleférico dentro de un resort de playa en el mundo.

Grupo Vidanta también está expandiendo su propuesta innovadora de vacaciones con VidantaWorld. La compañía se enorgullece de presentar VidantaWorld Vallarta-Nuevo Nayarit y VidantaWorld Riviera Maya, los destinos definitivos de lujo y entretenimiento. En estos destinos, los huéspedes pueden disfrutar de una creciente variedad de experiencias que se complementan con VidantaWorld Voyages ELEGANT Ultra Mega Yacht. Además, Grupo Vidanta expande su visión del lujo a nivel internacional con itinerarios durante todo el año en el Mediterráneo.

Grupo Vidanta continúa impulsando alianzas visionarias, incluidas colaboraciones como JOYÀ y LUDÕ los únicos espectáculos residentes de Cirque du Soleil en América Latina. Adicionalmente, la compañía colabora de forma constante con Nicklaus Design y Greg Norman Golf Course Design para desarrollar espectaculares campos de golf profesionales dentro de sus distintos destinos.

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FUENTE Grupo Vidanta