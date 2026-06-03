XbotGo designa a Julián Álvarez embajador mundial de la marca antes de la Copa Mundial de 2026

La colaboración lanza la campaña "Atrévete a soñar" centrada en la visibilidad de los deportes juveniles, el fútbol base y la narración deportiva impulsada por IA

MOUNTAIN VIEW, California, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, XbotGo, empresa de cámaras deportivas de IA que transforma la manera en que los atletas, familias y comunidades ven los partidos, anunció a la estrella del fútbol argentino y campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2022, Julián Álvarez, como su embajador de marca a nivel mundial.

David Tan, director ejecutivo y fundador de XbotGo, le regala una cámara modelo Falcon a Julián Álvarez Julián Alvarez es el primer embajador global de la marca XbotGo

Tras más reciente lanzamiento de la cámara de XbotGo, modelo Falcon, esta colaboración marca un hito importante en la expansión global de XbotGo y lanza la campaña mundial "Atrévete a soñar" de la empresa antes del torneo mundial de fútbol más importante.

Conocido por su viaje desde una pequeña ciudad en Argentina hasta el escenario más grande del fútbol, el jugador apodado "La Araña" trabajará con XbotGo en una iniciativa centrada en la cultura del fútbol base, la visibilidad de los deportes juveniles y el aumento del acceso a la narración deportiva de alta calidad mediante la tecnología impulsada por IA. "Admiramos profundamente el implacable impulso y la humildad de Julián", declaró el Dr. David Tan, director general de XbotGo. "Su trayectoria representa el espíritu de 'Atrévete a soñar', lo que lo convierte en la inspiración perfecta para jóvenes deportistas de todo el mundo".

"Los momentos más importantes del fútbol no pertenecen solo a los profesionales en estadios masivos", continuó Tan. "También pertenecen a niños que juegan su primer partido, familias en las gradas, clubes comunitarios y deportistas cuyas historias no se ven con demasiada frecuencia. Lo que conecta a Julián y XbotGo es más que el éxito. Es la creencia de que las personas pueden lograr cosas que alguna vez parecían imposibles, ya sea que eso signifique llegar al escenario más grande del mundo o hacer que la narración deportiva de nivel profesional sea accesible para deportistas y familias en lo cotidiano".

La campaña llega en un momento en el que los fanáticos del fútbol están evolucionando rápidamente de una visión pasiva a una participación activa. Gracias a las plataformas de redes sociales y de streaming, millones de personas ahora documentan, comparten y reviven las experiencias de fútbol en tiempo real. En las próximas semanas, XbotGo lanzará una serie de desafíos de juegos interactivos en redes sociales con el campeón argentino durante el evento deportivo más grande del mundo.

Al día de hoy, Julián recuerda con cariño su infancia jugando en una cancha local y desearía tener más momentos valiosos preservados para siempre. "Creo que la XbotGo Falcon permite a las familias disfrutar del momento mientras guardan esos recuerdos para siempre", señaló. "Y a los jugadores jóvenes, poder ver sus propios partidos y aprender poco a poco puede ayudarlos a mejorar con el tiempo".

Como padre primerizo, Julián utiliza mucho su propia cámara Falcon, tanto para él como para su joven familia. "En mis sesiones de entrenamiento y en casa jugando con mi hijo para ver en un futuro. Falcon es una excelente manera de analizar su forma de jugar", afirmó. "Tiene resolución 4K, una cámara dual y seguimiento automático sin necesidad de usar las manos. Es un producto muy completo que me ayudaría mucho en mi día a día".

Esta alianza se da tras la reciente integración del ecosistema importante de XbotGo con la plataforma de deportes juveniles TeamSnap y se asegura un canal de distribución integral que conecta la infraestructura de transmisión automatizada directamente a millones de grillas de equipos familiares activos.

Juntas, estas iniciativas reflejan la misión más amplia de XbotGo de ampliar la visibilidad de los deportes y ayudar a garantizar que los momentos importantes, en todos los niveles del partido, se puedan ver, compartir y recordar.

Para obtener más información sobre XbotGo, el hardware de Falcon y la campaña "Atrévete a soñar", visite www.xbotgo.com.

Acerca de XbotGo

XbotGo es una marca líder mundial de cámaras deportivas con IA, fundada por el Dr. David Tan, experto en visión por computadora, innovador de hardware y padre apasionado del fútbol. Impulsada por la creencia de que todos deberían poder fotografiar y filmar para revivir sus mejores momentos deportivos, XbotGo hace que la videografía de nivel profesional sea fácil y accesible para todos.

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FUENTE XbotGo