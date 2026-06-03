XbotGo ernennt Julián Alvarez im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 zum Global Brand Ambassador

Partnerschaft startet die Kampagne „Dare To Dream" mit den Schwerpunkten Sichtbarkeit des Jugendsports, Breitensport im Fußball und KI-gestütztes Sport-Storytelling

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- XbotGo, das Unternehmen für KI-Sportkameras, das die Art und Weise revolutioniert, wie Sportler, Familien und Gemeinschaften das Spiel festhalten, gab heute bekannt, dass der argentinische Fußballstar und Weltmeister von 2022, Julián Alvarez, zum Global Brand Ambassador ernannt wurde.

XbotGo CEO and Founder David Tan gifting a Falcon to Julián Alvarez Julián Alvarez becomes XbotGo's first global brand ambassador

Im Anschluss an die jüngste Kameraneuheit von XbotGo, der Falcon, stellt diese Partnerschaft einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion von XbotGo dar und läutet die weltweite „Dare To Dream"-Kampagne des Unternehmens im Vorfeld des größten globalen Fußballturniers ein.

Der Spieler, der unter dem Spitznamen „La Araña" („Die Spinne") bekannt ist und dessen Weg von einer Kleinstadt in Argentinien bis auf die größte Bühne des Fußballs bekannt ist, wird gemeinsam mit XbotGo an einer Initiative arbeiten, deren Schwerpunkt auf der Breitensportkultur im Fußball, der Sichtbarkeit des Jugendsports und der Verbesserung des Zugangs zu hochwertigem Sportjournalismus durch KI-gestützte Technologie liegt. „Wir bewundern Juliáns unermüdlichen Einsatz und seine Bescheidenheit zutiefst", sagte Dr. David Tan, CEO von XbotGo. „Sein Werdegang verkörpert den Geist von ‚Dare To Dream' und macht ihn zur perfekten Inspiration für junge Sportler überall."

„Die bedeutendsten Momente des Fußballs sind nicht nur den Profis in riesigen Stadien vorbehalten", fuhr Tan fort. „Sie gehören auch den Kindern, die ihr erstes Spiel bestreiten, den Familien am Spielfeldrand, den Vereinsgemeinschaften und den Sportlern, deren Geschichten allzu oft im Verborgenen bleiben. Was Julián und XbotGo verbindet, ist mehr als nur Erfolg. Es ist die Überzeugung, dass Menschen Dinge erreichen können, die einst unmöglich schienen – sei es, die größte Bühne der Welt zu erklimmen oder professionellen Sportberichterstattung für Amateursportler und Familien zugänglich zu machen."

Die Kampagne startet zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Fußballfandom-Kultur rasch von passivem Zuschauen hin zu aktiver Beteiligung wandelt. Auf sozialen Medien und Live-Streaming-Plattformen dokumentieren, teilen und erleben mittlerweile Millionen von Menschen Fußballerlebnisse in Echtzeit. In den kommenden Wochen wird XbotGo im Rahmen des größten Sportereignisses der Welt eine Reihe interaktiver Spiel-Challenges in den sozialen Medien starten, bei denen der argentinische Meister im Mittelpunkt steht.

Heute denkt Julián gerne an seine Kindheit zurück, als er auf dem örtlichen Sportplatz spielte, und wünscht sich, er hätte mehr dieser wertvollen Momente für immer festgehalten. „Ich glaube, dass XbotGo Falcon es Familien ermöglicht, den Moment zu genießen und diese Erinnerungen für immer festzuhalten", sagte er. „Und für junge Spieler kann es wirklich hilfreich sein, ihre eigenen Spiele anzuschauen und nach und nach dazuzulernen, um sich im Laufe der Zeit zu verbessern."

Als frischgebackener Vater sieht Julián, dass sein eigener Falcon sowohl für ihn selbst als auch für seine junge Familie viel zum Einsatz kommt. „In meinen Trainingseinheiten und später auch zu Hause beim Spielen mit meinem Sohn. Falcon ist eine großartige Möglichkeit, das eigene Spiel zu analysieren", sagte er. „Es verfügt über eine 4K-Auflösung, eine Doppelkamera und eine automatische Verfolgung, ohne dass man die Hände benutzen muss. Es ist ein sehr umfassendes Produkt, das mir im Alltag sehr helfen würde."

Die Partnerschaft folgt auf die kürzlich erfolgte umfassende Integration des XbotGo-Ökosystems in die Jugendsportplattform TeamSnap, wodurch eine umfassende Vertriebskette geschaffen wurde, die die automatisierte Streaming-Infrastruktur direkt mit Millionen von aktiven Familien- und Mannschaftskalendern verbindet.

Zusammen spiegeln diese Initiativen die übergeordnete Mission von XbotGo wider, die Sichtbarkeit im Sport zu erhöhen und dazu beizutragen, dass wichtige Momente auf jeder Ebene des Sports gesehen, geteilt und in Erinnerung behalten werden können.

Weitere Informationen zu XbotGo, der Falcon-Hardware und der Kampagne „Dare To Dream" finden Sie unterwww.xbotgo.com.

Informationen zu XbotGo

XbotGo ist eine weltweit führende Marke für KI-Sportkameras, gegründet von Dr. David Tan – einem Experten für Computer Vision, Hardware-Innovator und begeisterten Fußballvater. Aus der Überzeugung heraus, dass jeder seine schönsten Sportmomente festhalten und immer wieder erleben können sollte, macht XbotGo professionelle Videoaufnahmen für alle einfach und zugänglich.

Medienkontakt:

Gabriel Roxas

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