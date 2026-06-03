XbotGo nomme Julián Alvarez comme ambassadeur mondial de la marque à l'approche de la Coupe du monde 2026

Le partenariat lance la campagne « Dare To Dream » axée sur la visibilité du sport chez les jeunes, le football amateur et les récits sportifs basés sur l'IA

MOUNTAIN VIEW, Californie, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- XbotGo, la société de caméras de sport dopées à l'IA qui transforme la façon dont les athlètes, les familles et les communautés capturent le jeu, a annoncé aujourd'hui avoir choisi Julián Alvarez, star du football argentin et champion de la Coupe du monde de la FIFA 2022, comme ambassadeur mondial de la marque.

XbotGo CEO and Founder David Tan gifting a Falcon to Julián Alvarez Julián Alvarez becomes XbotGo's first global brand ambassador

Faisant suite à la dernière caméra de XbotGo, la Falcon, ce partenariat marque une étape importante dans l'expansion mondiale de XbotGo et lance la campagne mondiale « Dare To Dream » de l'entreprise à l'approche du plus grand tournoi mondial de football.

Connu pour son parcours depuis une petite ville d'Argentine jusqu'à la plus grande scène du football, le joueur surnommé « La Araña » (« L'Araignée ») collaborera avec XbotGo sur une initiative axée sur la culture du football amateur, la visibilité du sport chez les jeunes et l'amélioration de l'accès à des récits sportifs de haute qualité grâce à une technologie alimentée par l'IA. « Nous admirons profondément l'acharnement et l'humilité de Julián », a déclaré le Dr David Tan, PDG de XbotGo. « Son parcours incarne l'esprit "Dare To Dream" (Oser rêver), faisant de lui une source d'inspiration parfaite pour les jeunes athlètes du monde entier. »

« Les moments les plus significatifs du football n'appartiennent pas seulement aux professionnels dans des stades gigantesques », a poursuivi M. Tan. « Ils appartiennent également à des enfants qui jouent leur premier match, à des familles sur la touche, à des clubs communautaires et à des athlètes dont l'histoire est trop souvent passée sous silence. Ce qui relie Julián et XbotGo, c'est plus que le succès. C'est la conviction que les gens peuvent réaliser des choses qui semblaient auparavant impossibles, qu'il s'agisse d'atteindre la plus grande scène du monde ou de rendre les reportages sportifs de niveau professionnel accessibles aux athlètes du quotidien et aux familles. »

La campagne arrive à un moment où la passion du football évolue rapidement d'une vision passive à une participation active. À travers les plateformes sociales et de diffusion en direct, des millions de personnes documentent, partagent et revivent désormais les parcours du football en temps réel. Dans les semaines à venir, XbotGo lancera une série de défis interactifs sur les réseaux sociaux mettant en vedette le champion argentin lors du plus grand événement sportif au monde.

Aujourd'hui, Julián se souvient avec émotion de son enfance passée à jouer sur le terrain local et souhaiterait que d'autres moments précieux soient préservés à jamais. « Je pense que la XbotGo Falcon permet aux familles de profiter du moment présent tout en conservant ces souvenirs pour toujours », a-t-il déclaré. « Et, pour les jeunes joueurs, le fait de pouvoir regarder leurs propres matchs et d'apprendre petit à petit peut vraiment les aider à s'améliorer au fil du temps. »

En tant que nouveau père, Julián constate que sa propre Falcon est très utilisée, à la fois pour lui et pour sa jeune famille. « Lors de mes séances d'entraînement, à la maison jouant avec mon fils dans le futur. La Falcon est un excellent moyen d'analyser votre jeu », a-t-il déclaré. « Elle est dotée d'une résolution 4K, d'une double caméra et d'un système de suivi automatique ne nécessitant pas l'utilisation des mains. C'est un produit très complet qui m'aiderait beaucoup dans ma vie quotidienne. »

Ce partenariat fait suite à la récente intégration majeure de l'écosystème de XbotGo avec la plateforme de sports pour les jeunes TeamSnap, mettant en place un canal de distribution complet qui connecte une infrastructure de streaming automatisé directement à des millions de calendriers actifs d'équipes familiales.

Ensemble, ces initiatives reflètent la mission plus large de XbotGo visant à accroître la visibilité dans le sport et à contribuer à faire en sorte que les moments importants, à tous les niveaux du jeu, puissent être vus, partagés et mémorisés.

Pour plus d'informations sur XbotGo, le matériel Falcon et la campagne « Dare To Dream », visitez le site www.xbotgo.com.

À propos de XbotGo

XbotGo est une marque mondiale de premier plan de caméras sportives à intelligence artificielle fondée par le Dr David Tan – un expert en vision par ordinateur, un innovateur en matériel et un père passionné de football. Animée par la conviction que tout le monde devrait pouvoir capturer et revivre ses meilleurs moments sportifs, XbotGo rend la vidéographie de niveau professionnel facile et accessible à tous.

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Gabriel Roxas

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