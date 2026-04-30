PortalCam de XGRIDS se convierte en el primer producto en ganar cuatro Premios Producto del Año de la NAB en un solo año

LAS VEGAS, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La empresa de inteligencia espacial XGRIDS anunció que su cámara espacial PortalCam ha sido nombrada ganadora en cuatro categorías en los Premios al Producto del Año del NAB Show 2026, anunciados el 22 de abril en el Centro de Convenciones de Las Vegas. PortalCam recibió honores en Cámaras, Gráficos/Efectos visuales/Conmutadores, Tecnología inteligente y Producción remota/en vivo, convirtiéndose en el único producto en los ocho años de historia del programa en ganar en cuatro categorías en un solo año.

Presentado por la Asociación Nacional de Radiodifusores (NAB, por sus siglas en inglés), el NAB Show es ampliamente reconocido como uno de los eventos líderes a nivel mundial en tecnología de transmisión, cine y medios de comunicación, que reúne a innovadores y profesionales de la producción de todo el mundo.

El reconocimiento en cuatro categorías de producción (Captura, Posproducción, Flujos de trabajo impulsados por la IA y Producción en vivo) refleja el creciente papel de las tecnologías de inteligencia espacial en toda la cadena de contenido.

PortalCam combina LiDAR con una matriz multicámara para capturar entornos del mundo real como modelos de 3D Gaussian Splatting (3DGS) fotorrealistas y medibles en un solo recorrido. Los datos capturados se procesan en el software LCC Studio de XGRIDS para producir entornos 3D navegables listos para la edición, visualización e implementación en Unreal Engine y Unity.

Al permitir que las ubicaciones del mundo real se conviertan en activos digitales reutilizables, PortalCam admite flujos de trabajo en preproducción, producción y posproducción. La exploración de ubicaciones se puede realizar una vez y los equipos distribuidos pueden reutilizarla de forma remota, mientras que los flujos de trabajo de producción virtual funcionan de forma independiente de las ubicaciones físicas. Los equipos de efectos visuales pueden trabajar directamente desde conjuntos de datos espaciales completos en lugar de imágenes limitadas en 2D.

PortalCam y el flujo de trabajo de LCC ya se utilizan en la producción de transmisiones y películas. En Corea del Sur, SBS integró el sistema en su AIXR Studio para admitir flujos de trabajo de transmisión en vivo basados en XR. Para la película ganadora de Cannes Resurrection, la tecnología se utilizó para la exploración de ubicaciones y la planificación de escenarios virtuales, lo que permitió al equipo tomar decisiones dentro de réplicas digitales de entornos del mundo real. En la serie Shrinking de Apple TV+, PortalCam se utilizó para capturar previamente los entornos de rodaje y proyectarlos en volúmenes LED, lo que permitió a los actores actuar frente a escenografías digitales fotorrealistas y reducir el trabajo de composición posterior.

"Ganar cuatro premios en cuatro categorías refleja una transformación más grande en curso", dijo Sunny Liao, director de Ventas Globales y Marketing de XGRIDS. "La captura espacial está evolucionando de una herramienta especializada a una infraestructura central para la creación y el uso de contenido digital en las distintas industrias".

Acerca de XGRIDS

XGRIDS está construyendo una plataforma de inteligencia espacial que conecta el mundo físico y el digital, permitiendo que los entornos físicos se conviertan en datos espaciales estructurados utilizables en aplicaciones de producción, simulación e impulsados por IA.

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FUENTE XGRIDS