Yantai ofrece a las bahías globales un paradigma de transformación baja en carbono

Desde la manufactura de precisión de la bahía de Tokio hasta la innovación financiera de la bahía de Nueva York y la profunda integración del Gran Área de la Bahía Guangdong–Hong Kong–Macao, las bahías se han convertido en unidades geográficas clave que impulsan los cambios económicos y tecnológicos a escala mundial. En las costas del mar Amarillo y del mar de Bohai, Yantai —una economía representativa de área de bahía— afronta los desafíos contemporáneos mediante sus prácticas de desarrollo verde.

Como cuna de la industria moderna de China, el sistema industrial de Yantai abarca 37 de las 41 principales categorías industriales del país. Es la primera ciudad ordinaria a nivel de prefectura del norte de China en incorporarse al 'club del PIB de un billón de yuanes', y es reconocida como la ciudad prefectural más fuerte de la región. Actualmente, Yantai alberga más de 50 empresas cotizadas, con una capitalización combinada superior a 1,2 billones de yuanes.

En los últimos años, Yantai ha priorizado la energía limpia como una de sus 16 cadenas industriales clave, construyendo un nuevo sistema energético que coordina la energía nuclear, eólica, solar y de hidrógeno, junto con el almacenamiento energético y el gas natural licuado (GNL). Ha impulsado proyectos de gran envergadura en energía nuclear, eólica marina y fotovoltaica marina, forjando una identidad propia en energía limpia.

El desarrollo de la energía limpia en Yantai cuenta con ocho 'primeros' destacables: producir el primer kilovatio-hora de energía nuclear de Shandong y el primer kilovatio-hora de energía eólica marina de la provincia; entregar el primer kilovatio-hora de China de un proyecto fotovoltaico marino fijo basado en pilotes y el primer kilovatio-hora del mundo de un proyecto fotovoltaico marino flotante en aguas profundas; completar la primera demostración integrada del país de energía eólica marina y ganadería marina; construir la mayor estación costera del país de fotovoltaica más almacenamiento energético; poner en operación el primer proyecto demostrativo comercial de calefacción con energía nuclear del país; y alcanzar la mayor capacidad instalada de energía limpia de Shandong. Estos avances representan una revolución sistémica en el uso de la energía, y no solo un conjunto de proyectos.

Los datos muestran que, en los últimos tres años, Yantai ha reducido su intensidad de consumo energético en un 20,9% acumulado, cumpliendo sus objetivos de ahorro energético y reducción de carbono durante 19 años consecutivos. Su capacidad instalada de energía limpia ya ha superado los 17 millones de kilovatios.

De cara al futuro, Yantai está trazando una nueva senda de crecimiento con seis industrias orientadas al mañana —ciencias de la vida, tecnologías de aguas profundas y aeroespaciales, energía nuclear de próxima generación, inteligencia artificial, nuevos materiales electrónicos y robótica humanoide— que se espera impulsen un desarrollo verde, bajo en carbono y de alta calidad. La ciudad prevé que el valor total de la producción de las empresas industriales por encima del tamaño designado supere los 1,7 billones de yuanes para 2027, un objetivo respaldado por una inversión sostenida en innovación.

