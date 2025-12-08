연태, 세계 만(灣) 지역에 저탄소 전환의 새로운 패러다임 제시

최근 연태는 16대 핵심 산업 체인 중 하나로 청정에너지를 우선 육성하며, 원자력•풍력•태양광•수소에 전력 저장과 액화천연가스(LNG)를 결합한 신에너지 시스템을 구축하고 있다. 원전, 해상풍력, 해상 태양광 등 주요 프로젝트를 추진해 뚜렷한 청정에너지 도시 정체성을 확립해 나가고 있다.

연태의 청정에너지 발전은 여덟 가지의 주목할 만한 '최초' 성과를 보유한다. 산둥 최초의 원전 1kWh 생산과 최초의 해상풍력 1kWh 생산, 말뚝 고정식 해상 태양광 프로젝트에서 중국 최초 1kWh 생산, 심해 부유식 해상 태양광 프로젝트에서 세계 최초 1kWh 생산, 해상풍력과 해양목장 융합의 중국 최초 통합 시범 완성, 중국 최대 규모의 해안 태양광+에너지저장 발전소 건설, 중국 최초의 상업용 원자력 난방 시범 프로젝트 가동, 그리고 산둥 내 최고 수준의 청정에너지 설비용량 달성 등이 그것이다. 이는 개별 프로젝트의 나열이 아니라 에너지 이용 방식의 체계적 혁신을 의미한다.

자료에 따르면 연태는 지난 3년간 에너지 소비 강도를 누적 20.9% 낮췄으며, 19년 연속 에너지 절감 및 탄소 감축 목표를 달성했다. 청정에너지 설비용량은 현재 1,700만 kW를 넘어섰다.

향후 연태는 생명과학, 심해 및 항공우주 기술, 차세대 원자력, 인공지능, 신형 전자 소재, 휴머노이드 로봇 등 여섯 개 미래 지향 산업을 중심으로 새로운 성장 경로를 개척할 계획이다. 도시는 2027년까지 일정 규모 이상 공업기업의 총 생산액이 1조 7천억 위안을 초과할 것으로 전망하고 있으며, 이는 지속적인 혁신 투자에 의해 뒷받침될 예정이다.

