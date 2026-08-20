yomo obtiene su licencia inicial y se prepara para liderar la evolución de la banca digital en Egipto

La plataforma de banca digital "yomo", respaldada por el CIB, se propone hacer que la gestión del dinero sea más sencilla, accesible y empoderadora para millones de egipcios, tanto en su país como en el extranjero.

EL CAIRO, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El Commercial International Bank - Egypt (CIB) anuncia que el banco ha recibido hoy la aprobación preliminar del Banco Central de Egipto para crear el banco digital yomo, de conformidad con el marco normativo para los bancos digitales de Egipto introducido en 2023. Esto supone un hito importante en la evolución del sector bancario egipcio, en el que una nueva generación de bancos nativos digitales permite simplificar las operaciones, hacerlas más intuitivas y más accesible para millones de personas, ya sea para gestionar sus finanzas cotidianas, ahorrar para el futuro o crear empresas que impulsen el crecimiento económico en todo Egipto.

Rashwan Hammady, CEO of yomo

Con el respaldo de la solidez, la gobernanza y los cincuenta años de excelencia bancaria del CIB, yomo aspira a combinar la confianza que inspira el principal banco del sector privado de Egipto con la rapidez, la accesibilidad y la orientación al cliente propias de un banco nacido en el ámbito digital. Esta autorización permite a yomo pasar a la siguiente fase de preparación operativa, tecnológica y de atención al cliente antes del lanzamiento de sus servicios, siempre que se obtenga la autorización reglamentaria correspondiente.

Hisham Ezz Al-Arab, director ejecutivo del Grupo CIB, declaró: "Creo firmemente en la oportunidad comercial que el lanzamiento de yomo ofrece a los accionistas del CIB como parte de nuestra estrategia quinquenal ya anunciada. Por otra parte, la ambición del CIB al respaldar el lanzamiento de yomo es facilitar que los egipcios de todo el mundo puedan disfrutar de una experiencia bancaria totalmente digital. El sector bancario egipcio está preparado para aprovechar las mayores oportunidades de crecimiento que observamos en los segmentos de consumo masivo y de pequeñas empresas y microempresas, y la plataforma de banca digital yomo sitúa al CIB en el centro de esa oportunidad".

La banca basada en la IA y nativa digital está transformando los servicios financieros en todo el mundo al eliminar la complejidad, mejorar la accesibilidad y ofrecer a los clientes un mayor control sobre su situación financiera. Los clientes esperan cada vez más que los servicios bancarios sean sencillos e inteligentes y quieren poder disponer de ellos estén donde estén. Quieren servicios financieros que se adapten a sus vidas, y no al revés. Creado como un banco nativo digital, y no como un banco tradicional que opera a través de una aplicación móvil, yomo se ha diseñado desde cero, basándose en la normativa bancaria vigente en Egipto, para satisfacer las expectativas, los estilos de vida y las ambiciones en constante evolución de los clientes egipcios.

Rashwan Hammady, recién nombrado director ejecutivo de yomo, añadió: "La obtención de nuestra licencia inicial supone un hito decisivo, pero esto es solo el comienzo del camino, no el destino. Estamos creando un banco que respeta el tiempo de las personas, habla su mismo idioma y les ayuda a avanzar con mayor confianza y control. Nuestra ambición es establecer un nuevo referente en la banca digital en Egipto, combinando experiencias sencillas e intuitivas con un apoyo inteligente que ayude a los clientes a tomar mejores decisiones financieras. A lo largo de este año daremos a conocer muchos más detalles sobre la marca yomo y la experiencia que estamos creando".

El anuncio de hoy marca el inicio de un nuevo reto: contribuir a dar forma al futuro de la banca en Egipto a través de la innovación, la confianza y la tecnología, al tiempo que hacemos que la banca sea más accesible, más relevante y más empoderadora para la próxima generación de clientes. Tras recibir su licencia inicial, yomo continuará con las últimas fases de preparación operativa, entre las que se incluyen la validación tecnológica, las pruebas de ciberseguridad, el cumplimiento normativo, la optimización de la experiencia del cliente y la resiliencia operativa antes del lanzamiento.

Acerca de CIB:

El Commercial International Bank - Egypt (CIB) es el principal banco del sector privado de Egipto y una de las entidades financieras más valiosas del país. Desde hace más de 50 años, el CIB ha desempeñado un papel fundamental en el impulso del crecimiento económico de Egipto, ofreciendo soluciones innovadoras en los ámbitos bancario, financiero y de asesoramiento a particulares, empresas e instituciones.

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FUENTE yomo