yomo obtient une première licence bancaire pour mener la transition numérique en Égypte

La plateforme bancaire numérique yomo, soutenue par CIB, vise à rendre la gestion de l'argent plus simple, plus accessible et plus autonome pour des millions d'Égyptiens, tant dans leur pays qu'à l'étranger.

LE CAIRE, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- Commercial International Bank – Égypte (CIB) annonce avoir reçu aujourd'hui l'approbation préliminaire de la Banque centrale d'Égypte pour créer la banque numérique yomo, conformément au cadre réglementaire égyptien applicable aux banques numériques mis en place en 2023. Cela marque une étape importante dans l'évolution du secteur bancaire égyptien, où une nouvelle génération de banques natives du numérique simplifie les services bancaires, les rend plus intuitifs et plus accessibles pour des millions de personnes, qu'il s'agisse de gérer leurs finances au quotidien, d'épargner pour l'avenir ou de créer des entreprises qui stimulent la croissance économique dans toute l'Égypte.

Rashwan Hammady, CEO of yomo

S'appuyant sur la solidité, la gouvernance et les cinquante années d'excellence bancaire de la CIB, yomo a pour objectif de combiner la confiance inspirée par la première banque du secteur privé d'Égypte à la rapidité, l'accessibilité et la pertinence pour le client d'une banque née du numérique. Cette autorisation permet à yomo d'entamer la prochaine phase de préparation opérationnelle, technologique et commerciale en vue du lancement de ses services, sous réserve de l'accord des autorités réglementaires.

Hisham Ezz Al-Arab, directeur général de CIB, a déclaré : « Je crois fermement aux opportunités commerciales que le lancement de yomo offre aux actionnaires de CIB dans le cadre de notre stratégie quinquennale déjà annoncée. En soutenant le lancement de yomo, l'ambition de CIB est de permettre aux Égyptiens, où qu'ils se trouvent, de bénéficier plus facilement d'une expérience bancaire entièrement numérique. Le secteur bancaire égyptien est en passe de tirer parti des opportunités de croissance accrues que nous observons dans les segments des grands consommateurs et des petites et micro-entreprises, et la plateforme bancaire numérique yomo place CIB au cœur de cette opportunité. »

La banque basée sur l'IA, née du numérique, transforme les services financiers à travers le monde en simplifiant les processus, en améliorant l'accessibilité et en offrant aux clients un meilleur contrôle sur leur vie financière. Les clients souhaitent de plus en plus que les services bancaires soient simples, intelligents et accessibles où qu'ils se trouvent. Ils veulent des services financiers qui s'adaptent à leur mode de vie, et non l'inverse. Conçue comme une banque « native du numérique » – et non comme une banque traditionnelle accessible via une application mobile –, yomo a été entièrement repensée, dans le respect de la réglementation bancaire égyptienne en vigueur, afin de répondre aux attentes, aux modes de vie et aux ambitions en constante évolution des clients égyptiens.

Rashwan Hammady, le nouveau PDG de yomo, a ajouté : « L'obtention de notre licence initiale marque une étape décisive, mais il s'agit du début du parcours, non de la ligne d'arrivée. Nous construisons une banque qui respecte le temps de chacun, parle leur langue et les aide à aller de l'avant avec confiance et maîtrise. Notre ambition est d'établir une nouvelle référence en matière de banque numérique en Égypte, en alliant des expériences simples et intuitives à un accompagnement intelligent qui aide les clients à prendre de meilleures décisions financières. Nous avons hâte de vous en dévoiler davantage sur la marque yomo et sur l'expérience que nous sommes en train de créer d'ici la fin de l'année. »

L'annonce d'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ambition : contribuer à façonner l'avenir du secteur bancaire en Égypte grâce à l'innovation, à la confiance et à la technologie, tout en rendant les services bancaires plus accessibles, plus adaptés et plus autonomes pour la prochaine génération de clients. Après avoir obtenu son agrément initial, yomo poursuivra les dernières étapes de la préparation opérationnelle, notamment la validation technique, les tests de cybersécurité, la conformité réglementaire, l'optimisation du parcours client et la résilience opérationnelle, avant son lancement.

À propos de CIB :

La Commercial International Bank - Égypte (CIB) est la première banque du secteur privé en Égypte et l'une des institutions financières les plus importantes du pays en termes de valeur. Depuis plus de 50 ans, CIB joue un rôle essentiel dans le soutien à la croissance économique de l'Égypte en proposant des solutions bancaires, financières et de conseil innovantes aux particuliers, aux entreprises ainsi qu'aux institutions.

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