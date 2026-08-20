yomo obtiene licencia bancaria inicial y se prepara para liderar la evolución de la banca digital en Egipto

La plataforma de banca digital yomo, que cuenta con el respaldo de CIB, busca simplificar, hacer más accesible y empoderar la gestión del dinero para millones de egipcios, tanto en Egipto como en el extranjero

EL CAIRO, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Commercial International Bank – Egypt (CIB) ha dado a conocer que hoy recibió la aprobación preliminar del Banco Central de Egipto para establecer el banco digital yomo, en línea con el marco normativo para bancos digitales de Egipto, introducido en el año 2023. Esto marca un hito importante dentro de la evolución del sector bancario egipcio, en el que una nueva generación de bancos digitales permite que la banca sea más sencilla, intuitiva y accesible de cara a millones de personas, ya sea para gestionar sus finanzas diarias, ahorrar para el futuro o crear negocios que impulsen el crecimiento económico en todo Egipto.

Rashwan Hammady, CEO of yomo

Con el respaldo de la solidez, el gobierno y los cincuenta años de excelencia bancaria de CIB, yomo busca combinar la confianza del banco privado líder de Egipto con la velocidad, la accesibilidad y la relevancia para el cliente de un banco nacido digitalmente. La aprobación permite a yomo entrar en la siguiente fase de preparación operativa, tecnológica y de atención al cliente antes de llevar a cabo el lanzamiento de sus servicios, sujeto a la aprobación normativa.

Hisham Ezz Al-Arab, consejero delegado de CIB Group, declaró: "Creo firmemente en la oportunidad comercial que el lanzamiento de yomo ofrece a los accionistas de CIB como parte de nuestra estrategia quinquenal ya anunciada. La ambición de CIB al respaldar el lanzamiento de yomo es facilitar a todos los egipcios el acceso a una experiencia bancaria totalmente digital. El sector bancario de Egipto se encuentra preparado para beneficiarse de las crecientes oportunidades de crecimiento que observamos dentro de los segmentos de consumo masivo y de pequeñas y microempresas, y la plataforma de banca digital yomo sitúa a CIB en el centro de esa oportunidad".

La banca con IA nativa digitalmente está remodelando los servicios financieros en todo el mundo ya que se encarga de eliminar la complejidad, aumentar la accesibilidad y proporcionar a los clientes un mayor control sobre su vida financiera. Los clientes esperan cada vez más que la banca sea sencilla, inteligente y esté disponible dondequiera que estén. Quieren disponer de servicios financieros que se adapten a sus vidas, y no al revés. Construido como un banco nativo digital, no un banco tradicional entregado a través de una aplicación móvil, yomo ha sido diseñado desde cero, basándose en las normativas bancarias existentes en Egipto, de cara a satisfacer las expectativas, estilos de vida y ambiciones cambiantes de los clientes en Egipto.

Rashwan Hammady, el recién nombrado consejero delegado de yomo, añadió: "Obtener nuestra licencia inicial supone para nosotros un hito decisivo, pero es el comienzo del camino, no el destino. Estamos construyendo un banco que respeta el tiempo de las personas, habla su idioma y les ayuda a avanzar con mayor confianza y control. Nuestra ambición se basa en poder establecer un nuevo referente para la banca digital en Egipto, combinando experiencias sencillas e intuitivas con un soporte inteligente que ayude a los clientes a tomar mejores decisiones financieras. Esperamos revelar mucho más sobre la marca yomo y la experiencia que estamos creando a finales de este año".

El anuncio de hoy marca el inicio de una nueva ambición: Contribuir a dar forma al futuro de la banca en Egipto por medio de la innovación, la confianza y la tecnología, haciendo que la banca sea más accesible, relevante y empoderadora para la próxima generación de clientes. Tras recibir su licencia inicial, yomo continuará con las etapas finales de preparación operativa, incluyendo la validación de la tecnología, las pruebas de ciberseguridad, el cumplimiento normativo, la optimización de la experiencia del cliente y la resiliencia operativa antes de su lanzamiento.

Acerca de CIB:

Commercial International Bank - Egypt (CIB) es el principal banco del sector privado de Egipto y una de las instituciones financieras más valiosas del país. Durante más de 50 años, CIB ha desempeñado un papel fundamental en el apoyo al crecimiento económico de Egipto ofreciendo soluciones bancarias, financieras y de asesoramiento innovadoras a personas, empresas e instituciones.

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