ZICC: El increíble mercado de Yiwu

BEIJING, 15 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- En Yiwu, David W. Ferguson, redactor jefe honorario de inglés en Foreign Languages Press y autor de China's Development in the New Era - the Zhejiang Experience (El desarrollo de China en la nueva era: la experiencia de Zhejiang), se encontró con muchas situaciones increíbles.

"¿Por qué esta joven claramente inteligente y preparada, licenciada en Finanzas y Contabilidad y con un máster en Economía, vende peluches en un puesto del mercado de Yiwu?" Una vendedora del mercado de comercio internacional de Yiwu llamó su atención.

La chica, que pasó su infancia en el mercado, se fue a estudiar al Reino Unido a los 16 años. Tras completar su máster, regresó al mercado. Su familia, junto con decenas de miles de empresarios individuales de Yiwu, ha creado el mayor mercado de pequeñas mercancías del mundo.

El Centro de Comunicación Internacional de Zhejiang (ZICC) y Foreign Languages Press lanzaron el primer episodio en conjunto, Decode China: the Incredible Yiwu Market (Descifrando a China: el increíble mercado de Yiwu) e invitaron a Ferguson a compartir la historia de Yiwu. No se la pierda.

