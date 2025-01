ZICC: der unglaubliche Yiwu-Markt

BEIJING, 16. Januar 2025 /PRNewswire/ -- In Yiwu hat David W. Ferguson, ehrenamtlicher englischer Chefredakteur bei Foreign Languages Press und Autor von China's Development in the New Era – the Zhejiang Experience, viele unglaubliche Dinge erlebt.

„Warum verkauft diese offensichtlich intelligente und gebildete junge Frau mit einem Abschluss in Finanz- und Rechnungswesen und einem Master in Wirtschaftswissenschaften Stofftiere an einem Marktstand in Yiwu?" Eine Verkäuferin auf dem Yiwu International Trade Market erregte seine Aufmerksamkeit.

Das Mädchen, das seine Kindheit auf dem Markt verbracht hat, ging mit 16 Jahren zum Studieren nach Großbritannien. Nach Abschluss ihres Masterstudiums kehrte sie auf den Markt zurück. Ihre Familie hat zusammen mit Zehntausenden von Einzelunternehmern in Yiwu den größten Kleinwarenmarkt der Welt geschaffen.

Das Zhejiang International Communication Center (ZICC) und Foreign Languages Press haben gemeinsam die erste Folge Decode China: the Incredible Yiwu Market veröffentlicht und Ferguson eingeladen, die Geschichte von Yiwu zu erzählen. Bleiben Sie dran.

Eine Koproduktion von Zhejiang International Communication Center und Foreign Languages Press.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2598549/video.mp4