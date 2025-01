ZICC : l'incroyable marché de Yiwu

PÉKIN, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- À Yiwu, David W. Ferguson, rédacteur en chef honoraire pour l'anglais de Foreign Languages Press et auteur de China's Development in the New Era - the Zhejiang Experience, a découvert beaucoup de choses incroyables.

« Pourquoi cette jeune femme manifestement intelligente et accomplie, titulaire d'un diplôme en finance et comptabilité et d'une maîtrise en économie, vend-elle des peluches sur un étal de marché à Yiwu ? » Un vendeur du marché international de Yiwu a attiré son attention.

Cette jeune fille, qui a passé son enfance au marché, est partie étudier au Royaume-Uni à l'âge de 16 ans. Après avoir obtenu sa maîtrise, elle est retournée sur le marché. Sa famille, ainsi que des dizaines de milliers d'entrepreneurs individuels à Yiwu, ont créé le plus grand marché de petites marchandises au monde.

Le Zhejiang International Communication Center (ZICC) et Foreign Languages Press ont lancé conjointement le premier épisode, Decode China: the Incredible Yiwu Market, invitant Ferguson à partager l'histoire de Yiwu. Restez à l'écoute.

Une coproduction du Zhejiang International Communication Center et de Foreign Languages Press.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2598549/video.mp4