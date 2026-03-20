ZPMC alcanza un hito con su vehículo eléctrico de guiado automático número 700

SHANGHÁI, 20 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En un hito significativo para la industria de equipos portuarios, Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) ha anunciado el envío de su vehículo de guiado automático (AGV) de contenedores totalmente eléctrico número 700. Los dos últimos vehículos se enviaron el 5 de febrero de 2026, lo que destaca la posición de ZPMC como importante proveedor de vehículos de guiado automático (AGV) para puertos y refleja el desarrollo de la empresa, desde la investigación y el desarrollo inicial a nivel interno hasta su despliegue internacional más amplio.

Este hito refleja una década de esfuerzos en ingeniería y desarrollo de productos que comenzó en junio de 2012. Tras un extenso proceso de desarrollo y diseño iterativo, ZPMC entregó sus primeros AGV a mercados extranjeros en 2014, con lo que marcó su entrada en el sector de equipos portuarios automatizados.

Desde entonces, la tecnología AGV de ZPMC ha seguido evolucionando. Lo que comenzó con una prueba piloto de tan solo dos unidades se ha convertido en una cartera de productos más amplia, capaz de operar en entornos portuarios exigentes en todo el mundo. Entre los principales avances tecnológicos se incluyen:

Propulsión: transición de sistemas híbridos diésel-eléctricos a un sistema de propulsión totalmente eléctrico y de cero emisiones, que permite operaciones portuarias con menores emisiones de carbono.

Navegación: integración del sistema de navegación por satélite BeiDou con tecnologías de múltiples sensores para permitir una mayor flexibilidad operativa y precisión de posicionamiento.

Rendimiento: los AGV de última generación ofrecen ahora velocidades de funcionamiento hasta un 20 % superiores a las de los modelos anteriores, una capacidad de carga máxima de 70 toneladas y una precisión de frenado de ±3 cm.

En la actualidad, los vehículos de guiado automático (AGV) de ZPMC se usan en terminales automatizadas de todo el mundo. El último despliegue de 20 AGV totalmente eléctricos se someterá a pruebas operativas en condiciones de frío extremo y fuertes vientos, con el fin de demostrar su fiabilidad y rendimiento en entornos difíciles.

La posición de ZPMC en el sector mundial de maquinaria portuaria va más allá de su cartera de AGV, ya que abarca desde el diseño y la ingeniería inicial hasta el despliegue a gran escala. La empresa también ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de estándares de equipos para AGV autónomos, al contribuir con los esfuerzos de estandarización de la industria en general. Con 700 unidades ya desplegadas, ZPMC continúa ampliando sus capacidades en soluciones para puertos inteligentes. En adelante, la empresa seguirá desarrollando sus tecnologías de electrificación y automatización, lo que permitirá lograr operaciones portuarias más eficientes y con menores emisiones de carbono a nivel mundial.

FUENTE ZPMC