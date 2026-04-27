ZPMC se presenta en la 30ª edición de Intermodal South America

SHANGHÁI, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Del 14 al 16 de abril de 2026 se celebró en São Paulo, Brasil, la trigésima edición de Intermodal South America. En el evento, Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) presentó sus capacidades en la fabricación de equipos de alta gama y servicios inteligentes, involucrando a clientes y socios regionales en proyectos de desarrollo portuario actuales y futuros, lo que refleja los proyectos activos en múltiples terminales.

Durante la exposición, socios de múltiples terminales brasileñas visitaron el stand de ZPMC, participando en conversaciones comerciales e intercambios técnicos con el equipo de ZPMC. Los temas incluyeron modernizaciones de electrificación de equipos, actualizaciones automatizadas de terminales, servicios de ciclo de vida completo para equipos portuarios y tendencias emergentes en el desarrollo de puertos inteligentes y de bajas emisiones, con varios intercambios avanzando hacia evaluaciones técnicas de seguimiento, etapas de planificación presupuestaria y alineación de proyectos en fase temprana.

Con años de presencia establecida en el mercado latinoamericano, ZPMC ha mantenido un enfoque centrado en el cliente centrado en satisfacer las necesidades operativas y ofrecer un valor medible. De cara al futuro, la empresa seguirá aprovechando la calidad de sus productos y las capacidades de servicio integrado para ofrecer a los clientes latinoamericanos soluciones portuarias inteligentes avanzadas y de bajas emisiones, apoyando las iniciativas de modernización de terminales en curso y las mejoras de eficiencia operativa a largo plazo, al tiempo que fortalece aún más su posición en el mercado de equipos portuarios de alta gama de la región y avanza en las oportunidades identificadas hacia la ejecución.

FUENTE ZPMC