ZPMC obtiene la certificación de "nivel avanzado" del MIIT en gestión de la calidad

Este reconocimiento destaca los sistemas implementados en toda la empresa, las herramientas digitales y las prácticas de mejora continua

SHANGHÁI, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT) otorgó a Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) la certificación de "nivel avanzado" en gestión de la calidad, lo que sitúa a la empresa entre los principales fabricantes industriales de China en función de la madurez y el rendimiento de sus sistemas de calidad.

En los últimos años, ZPMC priorizó el rendimiento de calidad al centrarse en la prevención de defectos y el control de procesos, y perfeccionar sus sistemas de gestión de la calidad de manera continua para garantizar operaciones coherentes y escalables. Con este reconocimiento, ZPMC está integrando aún más en sus procesos operativos las guías de implementación de ingeniería de calidad para la excelencia en fabricación, un marco de aplicación en toda la empresa destinado a estandarizar las prácticas de ingeniería de calidad. Mediante la aplicación de herramientas digitales e inteligentes en las fases de diseño, producción y servicio, la empresa mejora la uniformidad de los productos, refuerza la confiabilidad del servicio y optimiza el rendimiento operativo general.

De cara al futuro, ZPMC integrará aún más las herramientas digitales en sus sistemas de gestión y se centrará en la estandarización, la disciplina en los procesos y la mejora continua. La empresa está implantando marcos de control de calidad en toda la organización y reforzando su aplicación, gracias a su programa interno "Calidad ZPMC", que impulsa un rendimiento constante en todas las operaciones y proyectos.

FUENTE ZPMC