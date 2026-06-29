ZPMC comienza a trabajar en otro proyecto de estructura de acero australiano

SHANGHAI, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) ha comenzado oficialmente a trabajar en las estructuras de acero para el proyecto del túnel de Torrens a Darlington (T2D) de Australia, marcado por un primer corte de acero ceremonial. Tras su participación en los proyectos de puentes de acero West Gate Tunnel y North East Link, ZPMC está llevando a cabo otro importante proyecto de infraestructura pública australiana.

El túnel T2D es un importante proyecto de infraestructura de transporte en Australia Meridional y la sección de actualización final del Corredor Norte-Sur (NSC) de Adelaida. Una vez completado, proporcionará una autopista continua de 78 kilómetros que conectará Gawler y Old Noarlunga. Con una extensión de 10,5 kilómetros, el proyecto comprende dos túneles, una autopista abierta de baja altura, carreteras de superficie y pasos subterráneos. Se espera que mejore la eficiencia del transporte regional, integre mejor el puerto de Adelaida con las redes de transporte terrestre y apoye el crecimiento económico y el empleo en Australia Meridional.

FUENTE ZPMC