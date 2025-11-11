ZPMC firma contratos de adquisición por valor de 2.800 millones de yuanes con 12 proveedores globales en la CIIE, estableciendo un nuevo récord

SHANGHÁI, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 7 de noviembre de 2025, Shanghái Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) firmó una serie de acuerdos de adquisición con 12 proveedores internacionales líderes durante la Ceremonia de Firma de Adquisiciones de Importación de China Communications Construction Company (CCCC) en la 8ª Exposición Internacional de Importación de China (CIIE). Los proveedores participantes incluyen Siemens, Dellner Bubenzer y Prysmian (Alemania), ABB (Suecia), Yaskawa Electric (Japón), Kalmar (Malasia), RAM (Singapur) y Cavotec (Italia). La firma marca el lanzamiento de una nueva fase en la colaboración de abastecimiento global y refuerza el compromiso de ZPMC de impulsar la excelencia operativa y construir una cadena de suministro de alto rendimiento e integrada a nivel mundial.

Como participante fundador que ha participado en todas las ediciones de la CIIE desde su creación, ZPMC informó un total récord de adquisiciones de 2.800 millones de yuanes en el evento de este año. Hasta la fecha, la compañía ha convertido a la CIIE en una plataforma clave para expandir el abastecimiento global, asegurar acuerdos de adquisición agregados valorados en más de 17.000 millones de yuanes y forjar relaciones duraderas con más de 100 proveedores de primer nivel en todo el mundo. Estas asociaciones continúan fortaleciendo la sólida y diversificada red de suministro global de ZPMC.

Como líder mundial en maquinaria portuaria y equipos de construcción pesados, ZPMC sigue centrada en fortalecer la colaboración internacional y el progreso tecnológico a través de su participación activa en la CIIE. Los últimos acuerdos profundizan la cooperación con los líderes de la industria en todo el mundo y, a través de la innovación conjunta y la creación de valor compartido en toda la cadena de suministro, impulsan el desarrollo de un ecosistema de cadena de suministro global más conectado, eficiente y sostenible.

FUENTE ZPMC