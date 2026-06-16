ZPMC entrega grúas STS diseñadas para condiciones extremas de viento

SHANGHAI, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) ha entregado dos grúas de barco a tierra (STS) diseñadas para condiciones de viento extremo a la terminal de Dagang en Qingdao, provincia de Shandong.

Diseñadas para cumplir con los requisitos operativos del cliente, las grúas pueden soportar velocidades de viento repentinas de hasta 58 metros por segundo mientras están en funcionamiento, logrando una de las clasificaciones de resistencia al viento operativa más altas del sector.

Para lograr este nivel de resistencia al viento, ZPMC incorporó varias características de diseño aerodinámico en el diseño de la grúa. Un marco de portal aplanado combinado con patas elípticas reduce la superficie expuesta al viento en un 18 % al tiempo que mejora significativamente la estabilidad general. La casa de maquinaria adopta una configuración octogonal aerodinámica que reduce las cargas de viento en más de un 20 %. Además, la viga semicircular patentada de ZPMC reduce la resistencia aerodinámica en un 30 % y reduce el peso total de la grúa en un 15 %. En conjunto, estas características de diseño están destinadas a mejorar la resistencia al viento mientras se mantiene la eficiencia operativa. Las grúas también están equipadas con un alto grado de automatización, lo que ayuda a los operadores a responder a las condiciones climáticas cambiantes y los requisitos operativos en la terminal de Dagang.

FUENTE ZPMC