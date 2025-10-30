ZPMC presenta soluciones portuarias de última generación en TOC Americas 2025

SHANGHÁI, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- TOC AMERICAS 2025 se celebró en el Centro de Convenciones de Panamá del 21 al 23 de octubre, reuniendo a importantes figuras del sector portuario y de terminales de todo el continente americano. Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) se presentó en el evento.

Con pantallas gráficas, videos promocionales, modelos de LEGO y debates presenciales, el pabellón de ZPMC ofreció una muestra de las tecnologías avanzadas de la empresa en maquinaria portuaria y automatización. La exposición destacó el compromiso de ZPMC con la oferta de soluciones portuarias eficientes, innovadoras y respetuosas con el medioambiente a clientes de todo el mundo.

ZPMC recibió la invitación para pronunciar un discurso inaugural titulado "Soluciones de simulación para terminales de contenedores automatizados" durante el foro "Automatización en el mundo real: ¿cumple con la promesa de productividad en las operaciones de las terminales?". La presentación propició un diálogo constructivo con socios internacionales sobre los desafíos y las aplicaciones futuras de la automatización portuaria.

El pabellón de ZPMC despertó un gran interés entre los profesionales del sector. La empresa entabló conversaciones importantes con los visitantes sobre la posible cooperación en materia de equipos y soluciones de servicios portuarios inteligentes.

Además, el pabellón de ZPMC incorporó elementos del atuendo tradicional chino junto con motivos culturales panameños, lo que creó un espacio que reflejaba la armonía intercultural y la perspectiva internacional de ZPMC, una presencia distintiva que combinaba la calidez humana con una clara identidad de marca.

