ZPMC presenta soluciones portuarias de última generación en TOC Americas 2025

Noticias proporcionadas por

ZPMC

30 oct, 2025, 11:16 GMT

SHANGHÁI, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- TOC AMERICAS 2025 se celebró en el Centro de Convenciones de Panamá del 21 al 23 de octubre, reuniendo a importantes figuras del sector portuario y de terminales de todo el continente americano. Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) se presentó en el evento.

Con pantallas gráficas, videos promocionales, modelos de LEGO y debates presenciales, el pabellón de ZPMC ofreció una muestra de las tecnologías avanzadas de la empresa en maquinaria portuaria y automatización. La exposición destacó el compromiso de ZPMC con la oferta de soluciones portuarias eficientes, innovadoras y respetuosas con el medioambiente a clientes de todo el mundo. 

ZPMC recibió la invitación para pronunciar un discurso inaugural titulado "Soluciones de simulación para terminales de contenedores automatizados" durante el foro "Automatización en el mundo real: ¿cumple con la promesa de productividad en las operaciones de las terminales?". La presentación propició un diálogo constructivo con socios internacionales sobre los desafíos y las aplicaciones futuras de la automatización portuaria.

El pabellón de ZPMC despertó un gran interés entre los profesionales del sector. La empresa entabló conversaciones importantes con los visitantes sobre la posible cooperación en materia de equipos y soluciones de servicios portuarios inteligentes.

Además, el pabellón de ZPMC incorporó elementos del atuendo tradicional chino junto con motivos culturales panameños, lo que creó un espacio que reflejaba la armonía intercultural y la perspectiva internacional de ZPMC, una presencia distintiva que combinaba la calidez humana con una clara identidad de marca. 

FUENTE ZPMC

También de esta fuente

El Subcomité de Puertos y Terminales de ISO celebra su primera reunión plenaria en la sede de ZPMC

El 21 de octubre de 2025, se inauguró la primera reunión plenaria del Comité Técnico de Buques y Tecnología Marina de la Organización Internacional...

ZPMC lanza dos dragas de tolva de succión de remolque de 35 000 m³

Se llevó a cabo una ceremonia de flotación y prensa en Qidong, Jiangsu, para dos dragas de tolva de succión trasera (TSHD, por sus siglas en inglés)...
More Releases From This Source

Explorar

Maritime & Shipbuilding

Maritime & Shipbuilding

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics