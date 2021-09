50 Best erkent restaurant Ikoyi in Londen als "American Express One To Watch 2021"

Sinds de opening in 2017 blinkt Ikoyi uit met een gedurfd gebruik van smaken, de introductie van nieuwe en originele ingrediëntencombinaties en een unieke presentatiestijl. Chan en Hassan-Odukale hebben als missie om lokale producten van topkwaliteit te vinden en ze in optimale staat te serveren. De basis van hun gerechten is een uitgebreide verzameling van specerijen van over de hele wereld, met hoofdfocus op West-Afrika, ten zuiden van de Sahara. Alle kruiden werden over de afgelopen jaren zorgvuldig ingekocht, met menu's die de zintuigen verrassen met een balans tussen warmte en umami als resultaat. Het restaurant is gelegen in het hart van St James's Market, op twee minuten wandelen van het beroemde Piccadilly Circus in Londen.

De eerste vonk voor op Afrika-geïnspireerde gerechten ontstond tijdens een toevallig gesprek tussen Chan en zijn vriend - en huidig zakenpartner - Hassan-Odukale. Na uitgebreid onderzoek kwamen ze met een reeks nieuwe en unieke gerechten én de missie om een fris culinair verhaal te schrijven. De in Nigeria geboren Hassan-Odukale besloot zijn carrière in de verzekeringen achter te laten en Ikoyi mee uit de grond te stampen.

Chef Jeremy Chan: "We voelen ons ontzettend vereerd dat dit wereldplatform ons erkent en zijn trots op ons kleine, hardwerkende team. Ook zijn we onze leveranciers enorm dankbaar, want zonder hen zouden we dit niet kunnen waarmaken."

De prijs is bedoeld om opkomend culinair talent en daaraan verbonden nieuwe ervaringen te erkennen. Eerdere winnaars zijn Lido 84 in Italië (2019), SingleThread in de VS (2018), Disfrutar in Barcelona (2017) en Den in Tokyo (2016). Op 23 september maakt 50 Best de lijst van restaurants bekend die gerangschikt zijn van de 51e t/m de 100e plaats in de jaarlijkse stemming, nog vóór de aankondiging van The World's 50 Best Restaurantsop 5 oktober.

